VfB feiert Demirovic: "Hat mir den Arsch gerettet"

SID 15.02.2026 • 06:44 Uhr Der Stürmer wird gegen den 1. FC Köln mit einem Doppelpack zum Matchwinner.

Nach seinem Doppelpack war Ermedin Demirovic das Lob seiner Mitspieler sicher. „Er ist ein Strafraumstürmer durch und durch, wir müssen ihn einfach nur füttern“, sagte Deniz Undav nach dem 3:1 (1:0) des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln und ergänzte lachend: „Eigentlich musste ich vorher schon das 1:0 machen. Er hat mir den Arsch gerettet.“

Nach 70 Sekunden war Undav frei vor FC-Keeper Marvin Schwäbe aufgetaucht, lupfte diesem aber den Ball in die Arme. Stattdessen traf Demirovic (15., 84.) doppelt, Undav (90.+2) besorgte den Endstand. Auch Sportvorstand Fabian Wohlgemuth freute sich „ganz besonders“ für Demirovic: „Weil er sich heute reingehauen hat, aufgeopfert hat, alles versucht hat, extrem gepresst hat.“ Kurzum, so Wohlgemuth: „In der Offensive funktioniert es sehr gut.“