VfB: Stiller gegen Köln fraglich

SID 12.02.2026 • 15:12 Uhr VfB-Star Angelo Stiller konnte in dieser Woche wegen einer Erkältung nicht trainieren. Dem Mittelfeldspieler droht das kommende Heimspiel zu verpassen.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss im Heimspiel gegen den 1. FC Köln voraussichtlich auf Angelo Stiller verzichten. Der Mittelfeldspieler habe wegen einer Erkältung „bisher noch nicht trainiert, das wird eng“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Stiller gehe es zwar „schon wieder besser, aber wir wollen da behutsam vorgehen.“

Nach dem jüngsten 1:2 beim FC St. Pauli, der ersten Liga-Niederlage des VfB seit dem Jahreswechsel, verteidigte Hoeneß den 24-Jährigen gegen Kritik. Stiller sei „weiterhin für uns der Faktor, der unser Spiel besser macht“, betonte der VfB-Coach: „Man sieht es schnell als selbstverständlich an, was er für uns leistet. Ich kann bei ihm keine Formschwankung erkennen.“

VfB-Stürmer vor Comeback: „Er ist eine Option“

Zählen kann Hoeneß gegen Köln derweil wieder auf Tiago Tomás. Der Stürmer, der wegen Oberschenkelproblemen in diesem Jahr noch nicht im Kader stand, ist wieder Teil der Mannschaft.