"Viel Lust": FCA will schlechte Köln-Bilanz beenden

26.02.2026 • 15:23 Uhr Augsburgs Trainer Manuel Baum unterstreicht die Ambitionen des Klubs. Probleme gibt es wegen des ÖNPV-Streiks

Die schlechte Bilanz gegen den 1. FC Köln spielt für Augsburgs Trainer Manuel Baum vor dem 500. Bundesligaspiel der Vereinsgeschichte keine Rolle.

„Ich bin kein Freund von irgendwelchen Statistiken. Wenn wir bei uns bleiben, dann werden wir das Spiel erfolgreich gestalten. Darauf haben wir alle Lust“, sagte Baum vor dem Spiel des FCA gegen die Kölner am Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) mit Nachdruck.

Gegen Köln sind die Schwaben seit acht Spielen sieglos. Allerdings ist der FCA mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen und zuletzt sieben Heimspielen ohne Niederlage aktuell auf dem Weg nach oben.

Es sei „wichtig“, so der FCA-Coach, „dass wir ambitioniert bleiben. Wir sind noch nicht satt und wollen hungrig bleiben. Ich hoffe, dass wir das genauso auf den Platz kriegen. Diese Emotionen machen Spaß.“

Bundesliga: Baum will nichts von Europacup-Plätzen hören

Von irgendwelchen höheren Zielen will Baum aber (noch) nichts wissen. „Mein Blick geht immer nach oben, weil da die Anzeigentafel ist“, sagte Baum mit einem Schmunzeln auf die Frage nach einem Europacup-Platz, um anzufügen: „Davon haben wir uns komplett gelöst. Es gibt keinen, der sich darüber Gedanken macht.“

Verzichten muss der Tabellenzehnte weiter auf die Langzeitverletzten Chrislain Matsima und Jeffrey Gouweleeuw. Wann die beiden Leistungsträger wieder zur Verfügung stehen, ist offen. Er könne, so Baum, „bei beiden keine konkrete Aussage machen“.

Derweil reist Köln mit Personalproblemen an. Mindestens sieben Profis fehlen Trainer Lukas Kwasniok. Insgesamt sei die Lage „nicht optimal“, sagte Kwasniok und versuchte seinem Team dennoch Mut zuzusprechen: „Schwund macht stärker.“ Immerhin dürfte Said El Mala zur Verfügung stehen. Der Shootingstar trainierte laut Kölner Medien am Donnerstag nach Muskelproblemen wieder.