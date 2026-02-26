Bundesliga: Werder-Star fehlt im Kellerduell

SID 26.02.2026 • 16:54 Uhr Die abstiegsbedrohten Norddeutschen müssen gegen Heidenheim auf ihren Offensivspieler Samuel Mbangula verzichten. Ob der Belgier länger ausfällt, ist unklar.

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss im wegweisenden Kellerduell mit Schlusslicht 1. FC Heidenheim auf Samuel Mbangula verzichten. Der belgische Offensivspieler fällt mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel vorerst aus und wird die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) verpassen.

Eine MRT-Untersuchung bestätigte die Blessur, nachdem der 22-Jährige die Trainingseinheit am Mittwoch vorzeitig abgebrochen hatte. Zur genauen Ausfallzeit machte der Verein in seiner Mitteilung am Donnerstag keine Angaben.

Werder vor wegweisendem Duell

„Samuel verfügt über sportliche Qualitäten, auf die wir für die anstehenden Herausforderungen gerne zurückgegriffen hätten. Daher hoffen wir umso mehr, dass er schnellstmöglich wieder für uns auflaufen wird“, sagte Werder-Coach Daniel Thioune.