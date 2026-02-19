"Wille ist da": Union will Negativ-Serie beenden

SID 19.02.2026 • 14:40 Uhr Union Berlin ist seit sieben Spielen ohne Sieg. Gegen Leverkusen soll der Negativtrend gestoppt werden.

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin hat sich vor der Partie gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr) kritisch gegenüber sich und seiner Mannschaft gezeigt.

„Eigentlich gucken wir immer bei uns, wenn etwas nicht läuft. Wir arbeiten jede Woche daran, Sachen zu verbessern und klarer zu machen“, sagte Baumgart: „Vorne nutzen wir die Chancen nicht und hinten geben wir dem Gegner Chancen.“

Er habe das Champions-League-Spiel von Leverkusen bei Olympiakos Piräus (2:0) „auf der Couch verfolgt, sehr bequem gelegen und ein sehr interessantes Fußballspiel gesehen.“ Leverkusen sei eine Mannschaft, „die die Fehler des Gegners richtig ausnutzt, die den Gegner richtig leiden lassen kann und sehr geduldig spielt.“