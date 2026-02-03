Winter-Ausgaben: Bundesliga sparsamer als Konkurrenz

SID 03.02.2026 • 10:28 Uhr Die Premier League investiert im Winter wie gewohnt am meisten. Die Konkurrenz für die Bundeliga scheint international größer zu werden.

Die Bundesliga hat sich im Winter-Transferfenster im Vergleich zu anderen Topligen zurückgehalten. Die Teams der deutschen Eliteklasse gaben rund 97 Millionen Euro aus - und sind damit weit vom Krösus Premier League entfernt.

Die finanzstarke Topliga aus England brachte laut dem Portal transfermarkt.de 453 Millionen Euro für Kaderverstärkungen auf. Allein Manchester City um Teammanager Pep Guardiola investierte mit 95 Millionen fast so viel wie die Bundesliga insgesamt.

Brasilianische Klubs an dritter Stelle

Auf die Premier League folgt an zweiter Stelle die italienische Serie A (244 Mio.), die dritthöchsten Ausgaben tätigten die brasilianischen Klubs (202 Mio.). Flamengo sprengte dabei mit der Verpflichtung von Nationalspieler Lucas Paqueta von West Ham United für 42 Millionen Euro den Transferrekord in Südamerika.