„Zu wenig“: Bayer stolpert im Champions-League-Rennen

SID 07.02.2026 • 20:42 Uhr Die Siegesserie des Vizemeisters reißt beim derzeit kriselnden Westrivalen. Gladbach bleibt derweil in der Nähe der Gefahrenzone.

Nur ein Punkt beim Lieblingsgegner: Bayer Leverkusen stolpert im Westduell bei Borussia Mönchengladbach.

Mönchengladbach (SID) Alejandro Grimaldo schüttelte nach dem Schlusspfiff nur mit dem Kopf, Jonas Hofmann schaute völlig bedient ins Leere - Bayer Leverkusen hat sich im engen Champions-League-Rennen einen bitteren Ausrutscher geleistet. Beim kriselnden Westrivalen Borussia Mönchengladbach kam der Vizemeister im Bundesliga-Topspiel am Samstagabend nach einer lange enttäuschenden Vorstellung nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Nach zuvor vier Erfolgen riss damit auch die kurze Siegesserie der Werkself.

Ein Punkt sei „zu wenig“, sagte Leverkusens Keeper Janis Blaswich bei Sky: „Es war einfach nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Wir müssen einfach mehr draus machen heute, mehr rausholen.“

Yannik Engelhardt (10.) sorgte für die frühe Führung der Gladbacher. Da Philipp Sander (45.) ein unglückliches Eigentor unterlief, blieb Bayer aber immerhin gegen den „Lieblingsgegner“ zum 13. Mal nacheinander ungeschlagen - und hat als Tabellenfünfter drei Zähler Rückstand auf den VfB Stuttgart.

Die Gladbacher um Trainer Eugen Polanski, denen nur ein Sieg in den jüngsten acht Spielen gelungen ist, bleiben trotz des Punktgewinns in Reichweite der Gefahrenzone: Der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt nur drei Punkte. Gladbachs Präsident Rainer Bonhof hatte dem Trainer aber schon vor dem Anpfiff das Vertrauen ausgesprochen. „Ich bin überzeugt, dass er diese Flaute gemanagt bekommt“, sagte er der Rheinischen Post.

Polanski, der beim Last-Minute-Punktgewinn im Hinspiel (1:1) seine Premiere gefeiert hatte, wollte mutige Gladbacher sehen. Es dürfe nicht „die Angst im Vordergrund stehen, etwas zu verlieren“, sagte der VfL-Coach angesichts des jüngsten Negativtrends.

In einer zerfahrenen Anfangsphase fiel die Führung aus dem Nichts - und unter Mithilfe der Gäste. Bayers Torhüter Janis Blaswich spielte einen unnötigen Kurzpass auf Aleix Garcia, der den Ball in Bedrängnis verlor. Blaswich parierte zwar den Versuch von Haris Tabakovic, bei Engelhardts Nachschuss war er aber machtlos.

Die Borussia entwickelte nur vereinzelt Gefahr, dafür verteidigte Polanskis Elf konzentriert. Die Leverkusener, bei denen Kapitän Robert Andrich eine Pause erhielt, enttäuschten vor der Pause. Weil Sander jedoch einen ungefährlichen Abschluss von Garcia ungelenk ins eigene Tor abfälschte, wurde dies nicht härter bestraft.

Leverkusen hatte zuvor seit zwölf Partien nicht mehr gegen Gladbach verloren, dazu die jüngsten sechs Partien im Borussia-Park allesamt gewonnen. Bayers beeindruckende Bilanz spiegelte sich aber erst nach dem Seitenwechsel in den Kräfteverhältnissen auf dem Rasen wider.

Die Werkself, die schon im Pokal-Viertelfinale gegen den FC St. Pauli (3:0) unter der Woche spielerisch nur wenig überzeugt hatte, agierte fortan deutlich druckvoller. Patrik Schick (48.) und Garcia (54.) versuchten es aus der Distanz, ansonsten fehlten den Gästen aber weiter die Ideen und Durchschlagskraft.