Bundesliga: Zwangspause für Köln-Duo

Zwangspause für Köln-Duo
Köln muss vorerst auf zwei Spieler verzichten. Nach MRT-Untersuchungen ist klar, dass Alessio Castro-Montes und Linton Maina dem FC fehlen werden.
Castro-Montes laboriert an einer nicht näher definierten Muskelverletzung, Maina hat einen Rippenbruch erlitten, wie der Verein am Donnerstag in einer kurzen Mitteilung nach MRT-Untersuchungen bekannt gab.
Das Team von Trainer Lukas Kwasniok trifft im Bundesliga-Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) auf RB Leipzig. Maina hatte zuletzt beim 1:0-Erfolg beim VfL Wolfsburg am vergangenen Freitag das Siegtor erzielt.