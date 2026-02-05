Newsticker
Bundesliga: Zwangspause für Köln-Duo

Zwangspause für Köln-Duo

Köln muss vorerst auf zwei Spieler verzichten. Nach MRT-Untersuchungen ist klar, dass Alessio Castro-Montes und Linton Maina dem FC fehlen werden.
SID
Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss vorerst ohne Alessio Castro-Montes und Linton Maina auskommen.

Castro-Montes laboriert an einer nicht näher definierten Muskelverletzung, Maina hat einen Rippenbruch erlitten, wie der Verein am Donnerstag in einer kurzen Mitteilung nach MRT-Untersuchungen bekannt gab.

Das Team von Trainer Lukas Kwasniok trifft im Bundesliga-Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) auf RB Leipzig. Maina hatte zuletzt beim 1:0-Erfolg beim VfL Wolfsburg am vergangenen Freitag das Siegtor erzielt.

