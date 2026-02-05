Bundesliga: Zwangspause für Köln-Duo

SID 05.02.2026 • 11:22 Uhr Köln muss vorerst auf zwei Spieler verzichten. Nach MRT-Untersuchungen ist klar, dass Alessio Castro-Montes und Linton Maina dem FC fehlen werden.

Castro-Montes laboriert an einer nicht näher definierten Muskelverletzung, Maina hat einen Rippenbruch erlitten, wie der Verein am Donnerstag in einer kurzen Mitteilung nach MRT-Untersuchungen bekannt gab.