"Abseits abschaffen": BVB-Star macht kuriosen Regel-Vorschlag

Felix Kunkel 24.03.2026 • 10:15 Uhr Maximilian Beier äußert sich auf Nachfrage zu einem speziellen Regel-Vorstoß. Zugleich hebt er einen Mitspieler beim BVB besonders hervor.

BVB-Stürmer Maximilian Beier hat einen überraschenden Regel-Vorschlag ins Spiel gebracht.

„Meine Abwehrkollegen werden mich dafür verfluchen, aber ich würde das Abseits abschaffen – ganz egoistisch gedacht“, antwortete der Angreifer von Borussia Dortmund gegenüber der FAZ auf die Frage, welche Fußballregeln er ändern würde.

Beier begründete: „Es würden mehr Tore fallen vermutlich, das Spiel dadurch auch etwas dynamischer werden.“ Gleichzeitig gab er zu: „Aber ich gewinne schon gern auch Spiele zu null, so ist’s nicht!“

BVB: Diesen Mitspieler lobt Beier

Einer, der beim BVB hauptverantwortlich dafür ist, dass keine Gegentore fallen, ist Innenverteidiger Waldemar Anton. Seinen Mitspieler führte Beier auch bei der Frage an, welcher Spieler besser sei, als die Allgemeinheit glaube.

Neben Anton nannte er zudem Hoffenheims Grischa Prömel: „Das sind auf jeden Fall Jungs, die in meinen Augen etwas untergehen und nicht die Anerkennung bekommen, die sie eigentlich verdienen.“

Derweil gibt es einen ehemaligen Profi, den Beier bewundert. „Fußballerisch gesehen Fernando Torres. Der war ja ein unfassbarer Spieler“, meinte der 23-Jährige und ergänzte: „Der hatte wirklich alles, was du als Spitzen-Stürmer brauchst: Abschluss, Ballkontrolle, Spielverständnis, Gespür.“