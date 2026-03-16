Alle 36 Erst- und Zweitligisten beantragen Lizenz fristgerecht

SID 16.03.2026 • 17:45 Uhr Zudem reichen laut DFL 13 Klubs aus der dritten Liga Lizenzunterlagen für die 2. Bundesliga ein.

Die 36 Vereine der Fußball-Bundesliga und 2. Fußball-Bundesliga haben die Unterlagen für das Lizenzierungsverfahren für die kommende Saison fristgerecht eingereicht. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag mit. Die Abgabe war bis zum Montag um 15.30 Uhr möglich gewesen.

Darüber hinaus reichten insgesamt 13 Klubs aus der 3. Liga entsprechende Unterlagen für eine Lizenz für die 2. Bundesliga ein. Hierfür war die Frist bereits am 2. März abgelaufen.