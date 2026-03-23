Aus Hamburg nach Orlando: Matanovic startet durch

SID 23.03.2026 • 05:28 Uhr Igot Matanovic wird für Freiburg immer wertvoller. Und er hat gute WM-Chancen.

Eine Nacht bei der Familie, dann ab in die ganz große Fußballwelt: Igor Matanovic strahlte nach seinem Doppelpack in seiner Heimatstadt Hamburg – und freute sich am Sonntagabend bereits diebisch auf die anstehenden Partien mit der kroatischen Nationalmannschaft im WM-Gastgeberland USA.

„Ich fliege aus Hamburg über Frankfurt nach Orlando. Wir spielen gegen Kolumbien und Brasilien“, berichtete der 22-Jährige nach einem alles andere als gewöhnlichen Abend beim 2:1 (0:1) auf St. Pauli: „Das war ein besonderes Gefühl“.

Matanovic ist an der Elbe groß geworden und hat sich aus der Jugend in die Profimannschaft vorgearbeitet. Über Frankfurt und Karlsruhe zog es den athletischen Mittelstürmer dann im vergangenen Sommer zum SC Freiburg, wo der einstige deutsche Jugendnationalspieler aufblüht.

Matanovic dreht auf: „Man muss einfach einen Verein verstehen“

Schon beim 5:1 gegen den KRC Genk am Donnerstag, das den historischen Viertelfinaleinzug in der Europa League bedeutete, hatte Matanovic getroffen.