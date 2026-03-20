Baum vor VfB-Duell: "Wir lieben Bretter"

Trainer Manuel Baum vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg setzt vor dem Heimspiel gegen den Champions-League-Aspiranten VfB Stuttgart auf Inspiration aus dem ehrlichen Handwerk. „Das wird wieder ein schönes Brett für uns. Aber wir lieben ja Bretter. Egal wie dick sie sind“, sagte Baum vor der Partie gegen den VfB am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN).
Baum vor VfB: „Wir lieben Bretter“
Gleichzeitig müsse man den „Bohrer“ jedoch dem Gegner entsprechend „auf scharf stellen“, fuhr der 46-Jährige fort: „Ich glaube, wir brauchen sogar eine Schlagbohrmaschine dafür, nicht so einen kleinen Akkubohrer – das muss schon ein ganzes Gerät sein“. Der VfB, als Tabellenvierter aktuell auf Königsklassen-Kurs, sei „unfassbar schwer zu lesen, weil sie brutal flexibel sind“. Seine Mannschaft müsse „maximal an unsere Leistungsgrenze gehen“, forderte Baum: „Dann werden wir wieder eine Chance haben“.
Verzichten muss der FCA-Coach weiterhin auf Chrislain Matsima und Yannick Keitel. Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, der mit einer kurzen Ausnahme im Hinspiel beim VfB Anfang November (2:3) seit September ausgefallen war, könnte derweil „durchaus eine Option“ für den Kader sein, sagte Baum. Nach der Innenbandverletzung des Innenverteidigers müsse man jedoch noch „immer ein bisschen aufpassen“.