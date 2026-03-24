Bayer-Boss mit Klartext zu Hjulmand

Niklas Trettin 24.03.2026 • 12:43 Uhr Kasper Hjulmand steht bei Bayer Leverkusen immer stärker in der Kritik. Wie es bis zum Saisonende weitergeht, scheint nach aktuellem Stand allerdings klar zu sein.

Kasper Hjulmand soll mindestens bis zum Saisonende bei Bayer Leverkusen bleiben. „Ein Trainerwechsel ist kein Szenario, mit dem wir uns beschäftigen. Für uns ist klar: Wir wollen in dieser Konstellation erfolgreich sein. Es bieten sich noch immer alle Chancen, unser Saisonziel zu erreichen“, bestätigte Sportchef Simon Rolfes der Bild.

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen neun Pflichtspielen und einer generell schwachen Rückrunde war die Kritik an Hjulmand zuletzt immer lauter geworden. Das erklärte Ziel, die erneute Qualifikation für die Champions League, ist akut gefährdet. Derzeit liegt die Werkself auf Rang sechs.

Bundesliga: Leverkusen kämpft um die Champions League

„Unser Problem ist: Wir haben gegen Bayern eine richtig gute Leistung gebracht und nicht gewonnen, wir haben gegen Heidenheim eine gute erste Hälfte gespielt und es nicht durchgezogen. Das ist frustrierend“, sagte Rolfes nach dem 3:3 auf der Ostalb: „Jetzt muss Heidenheim unser Weckruf sein. Damit wir es unter dem Druck wieder schaffen, unsere Spiele von der ersten bis zur letzten Minute durchzuziehen.“

Trotz der aktuellen Situation zeigt sich Rolfes aber weiterhin optimistisch, das Ticket für die Königsklasse noch lösen zu können. Der Rückstand auf Platz vier beträgt vier Punkte, zudem stehen in den verbleibenden sieben Partien noch direkte Duelle mit Konkurrenten wie dem VfB Stuttgart und RB Leipzig an.