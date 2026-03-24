Bundesligist Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit Offensivspieler Nathan Tella (26) vorzeitig verlängert. Der nigerianische Nationalspieler unterschrieb einen bis zum 30. Juni 2031 gültigen Kontrakt.
Bayer verkündet Tella-Entscheidung
In dieser Saison kommt der 26-Jährige nicht so richtig in Schwung. Er bleibt langfristig in Leverkusen.
Nathan Tella bleibt langfristig in Leverkusen
© IMAGO/SID/Philipp Imhof
Das teilte der Tabellensechste am Dienstag mit. Tella war 2023 vom englischen Zweitligisten FC Southampton zum Werksklub gewechselt. Sein bisheriger Vertrag wäre im Sommer 2028 ausgelaufen.
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Großes Rolfes-Lob für Leverkusen-Star
„Wir freuen uns sehr, dass wir einen sympathischen und hochklassigen Profi langfristig in unseren Reihen behalten werden. Nathan Tella ist ein Leistungsträger auf dem Platz und ein enorm wichtiger Spieler in der Kabine“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: „Seine Identifikation mit Bayer 04 ist jeden Tag spür- und sichtbar.“
In dieser Saison bringt es Tella verletzungsbedingt erst auf 16 Pflichtspiele für Bayer. Ein Treffer gelang ihm dabei nicht.