Bayern-Gegner schiebt Frust: "Schiedsrichter wirklich schlecht"

Beim 3:3 von Bayer Leverkusen beim SC Freiburg hat Bayer-Star Alejandro Grimaldo seine fünfte Gelbe Karte gesehen und fehlt damit im Heimspiel gegen den FC Bayern am kommenden Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER).
Bayern-Gegner schiebt Frust
„Ich war sauer, weil ich nicht verstanden habe, warum der Schiedsrichter mir die Gelbe Karte gezeigt hat“, sagte Grimaldo der Bild: „Diese Schiedsrichter sind wirklich schlecht. Ich werde gegen Bayern versuchen, mein Team von außen zu unterstützen.“
Grimaldo kommt im Zweikampf zu spät
Der Spanier war in der 51. Minute im Zweikampf mit Philipp Treu zu spät gekommen, woraufhin ihn Schiedsrichter Benjamin Brand verwarnte. Kurz vor der Pause hatte Grimaldo Leverkusen mit einem direkten Freistoß zum 2:2 wieder ins Spiel zurückgebracht.
Bevor es in der Bundesliga gegen die Bayern geht, steht für Bayer aber noch das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League am Mittwoch (18.45 Uhr im LIVETICKER) gegen den FC Arsenal an.
Durch das Remis in Freiburg bleibt Leverkusen auf Rang sechs der Tabelle, mit jeweils drei Punkten Rückstand auf den Vierten VfB Stuttgart und auf den Fünften RB Leipzig.