Bayern-Gegner schiebt Frust: "Schiedsrichter wirklich schlecht"

Bayer Leverkusen spielt beim SC Freiburg nur remis. Zudem sieht Alejandro Grimaldo seine fünfte Gelbe Karte, worüber der Bayer-Star mächtig sauer ist.

„Ich war sauer, weil ich nicht verstanden habe, warum der Schiedsrichter mir die Gelbe Karte gezeigt hat“, sagte Grimaldo der Bild: „Diese Schiedsrichter sind wirklich schlecht. Ich werde gegen Bayern versuchen, mein Team von außen zu unterstützen.“

Grimaldo kommt im Zweikampf zu spät

Der Spanier war in der 51. Minute im Zweikampf mit Philipp Treu zu spät gekommen, woraufhin ihn Schiedsrichter Benjamin Brand verwarnte. Kurz vor der Pause hatte Grimaldo Leverkusen mit einem direkten Freistoß zum 2:2 wieder ins Spiel zurückgebracht.

Bevor es in der Bundesliga gegen die Bayern geht, steht für Bayer aber noch das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League am Mittwoch (18.45 Uhr im LIVETICKER) gegen den FC Arsenal an.