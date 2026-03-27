Spielplan fix: Dann kann Bayern Meister werden

SID 27.03.2026 • 14:46 Uhr Die Münchner spielen an den letzten vier Spieltagen der Bundesliga ausschließlich samstags - an einem besonderen Tag könnte die Titelentscheidung fallen.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die letzten vier Spieltage der Bundesliga und 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt.

Demnach spielt der FC Bayern in den terminierten Runden bis zum Saisonende ausschließlich am Samstag, ihren 35. Meistertitel könnten die Münchner am 32. Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim rechnerisch perfekt machen und zugleich den Gegner in die 2. Liga schicken – sofern der Vorsprung des Rekordmeisters und der Rückstand des Schlusslichts von jeweils neun Punkten bis dahin Bestand hat.

Schon am 31. Spieltag gegen den FSV Mainz könnten die Bayern die Schale praktisch eintüten, denn schon jetzt ist das Torverhältnis um 42 Treffer besser als das von Verfolger Borussia Dortmund.

Brisantes Bundesliga-Duell um die Königsklasse

Das Rheinduell zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen am 31. Spieltag findet am Samstag (15.30 Uhr) statt, zeitgleich trifft der VfB Stuttgart auf Werder Bremen und der FSV Mainz 05 auf die Bayern.

Am 32. Spieltag kommt es am Samstag zu den Duellen im Rennen um die Champions League zwischen der TSG Hoffenheim und Stuttgart (15.30) sowie Leverkusen und RB Leipzig (18.30). Borussia Dortmund empfängt Eintracht Frankfurt zum Auftakt der vorletzten Runde an einem Freitag (20.30), am Tag darauf spielt Stuttgart gegen Leverkusen (15.30).