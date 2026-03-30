Bayern verpflichtet 16-jährigen Österreicher Maric

SID 30.03.2026 • 14:41 Uhr Der deutsche Rekordmeister bindet ein Talent aus Österreich. Der 16-Jährige soll am Campus ausgebildet werden.

Der FC Bayern hat sich die Dienste des österreichischen Junioren-Nationalspielers Matteo Maric gesichert. Der 16 Jahre alte Offensivspieler wechselt im Sommer aus der Akademie von RB Salzburg an den Campus des Fußball-Rekordmeisters und erhielt einen langfristigen Vertrag.

Maric wurde seit 2024 im Nachwuchs der Salzburger ausgebildet und kam zuletzt in der U18 zum Einsatz. In München soll er perspektivisch an den Übergangsbereich zwischen Nachwuchs und Profibereich herangeführt werden.