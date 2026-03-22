97 Tore in 27 Spielen – auch beim FC Bayern selbst kommen sie angesichts ihrer überragenden Offensive aus dem Staunen nicht heraus. „Das ist schon etwas ganz Besonderes, was wir da gerade mit der Mannschaft erleben“, sagte Sportdirektor Christoph Freund nach dem 4:0 (2:0) gegen Union Berlin.
Bayern vor besonderem Rekord
Nur noch vier Treffer fehlen den Münchnern bis zum Rekord von 101 Treffern aus der Saison 1971/72 – und das sieben Spieltage vor Saisonende. „Es ist tatsächlich verrückt, dass wir so früh bei 97 sind“, staunte auch Kapitän Joshua Kimmich. Die Bestmarke, bekannte Freund, „wird fallen, ja, davon gehen wir aus“.
Schon gegen Union „hätten es auch ein paar mehr“ Treffer sein können als jene von Michael Olise (43.), Serge Gnabry (45.+1, 67.) und Harry Kane (49.), merkte Kimmich an.
Freund schwärmt von Bayern-Mannschaft: „Wird ewig in Erinnerung bleiben“
Vor allem die Variabilität in der Chancenkreation sei in dieser Saison ein Trumpf, meinte der Kapitän: „Wir können kontern, wir können Standards, wir können Ballbesitz, wir können einen Schnellangriff“.
Die Ausbeute zeige, dass die Mannschaft „richtig Spaß hat, miteinander Fußball zu spielen, dass sie hungrig ist nach Toren, dass sie nie aufgibt, immer 90 Minuten Vollgas gibt“, schwärmte Freund und ergänzte mit Blick auf den möglichen Rekord: „Das ist etwas Historisches, wenn uns das gelingt und etwas ganz Besonderes, das ewig in Erinnerung bleiben wird.“