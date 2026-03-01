Befürchtungen bestätigt: Dortmunds Can erleidet Kreuzbandriss

SID 01.03.2026 • 16:52 Uhr Der Kapitän fällt lange aus. Sein Vertrag endet im Sommer.

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Emre Can hat einen Kreuzbandriss erlitten und wird Borussia Dortmund mehrere Monate fehlen. Der Kapitän hatte sich die schwere Verletzung an seinem linken Knie am Samstag im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayern München (2:3) zugezogen und steht nun vor einer ungewissen Zukunft. Cans Vertrag läuft im Sommer aus.

„Emres Verletzung ist extrem bitter. Nicht nur für ihn, sondern für uns alle. Er ist unser Kapitän, stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und ist ein wichtiger Bestandteil unseres Klubs. Emre wird von uns in den nächsten Monaten jede Unterstützung bekommen, damit er wieder vollständig gesund wird“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl in einer BVB-Mitteilung.

Der Defensivspieler, früher im zentralen Mittelfeld aktiv und nun in der Innenverteidigung gesetzt, hatte gegen die Bayern auf die Zähne gebissen. Trotz großer Schmerzen versuchte er, weiterzuspielen. Erst kurz vor der Pause ging es nicht mehr - Ramy Bensebaini ersetzte den 32-Jährigen.