Bittencourt krönt Jubiläum mit Sieg: "Geilster Job der Welt"

SID 22.03.2026 • 06:09 Uhr Leonardo Bittencourt feiert ein Jubiläum - und mit Werder einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf.

Leonardo Bittencourt war nach seinem geglückten Jubiläum rundum zufrieden. „So habe ich es mir vorgestellt“, sagte der Mittelfeldspieler von Werder Bremen nach seinem 300. Spiel in der Fußball-Bundesliga.

Dieses habe „lange auf sich warten lassen“, in dieser besonderen Partie aber ein so wichtiges 1:0 (0:0) beim VfL Wolfsburg zu feiern, sei nun „umso schöner“, erklärte der Routinier – und setzte zu einer Lobeshymne an.

Bittencourt feiert besonderen Spieltag

„Danke an die Mannschaft, die ein gutes Spiel gemacht hat, danke an Justin für das schöne Tor. An jeden Einzelnen vom Staff, vom ganzen Verein – ich bin unendlich froh.“

Vor allem seine Familie, „die meine Launen erträgt, die mich immer wieder pusht, die mich immer wieder hochzieht“, hob Bittencourt hervor: „Das ist der Grund, warum ich das am Ende auch mache.“

Er sei „sehr stolz“, betonte Bittencourt, der im Abstiegsgipfel in der Volkswagen Arena von Beginn an auf dem Platz gestanden hatte. Viele Fußballer wüssten, wie viel Arbeit, Schweiß und auch „Scheiß-Tage“ in so einem Erfolg stecken würden.

Trotz Jubiläum und Sieg: Werder kann noch nicht aufatmen

„Aber am Ende ist es doch der geilste Beruf der Welt“, sagte der 32-Jährige: „Es macht mich einfach glücklich, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Mit jedem Stress und Druck, der dazugehört“, und, fügte er mit einem Schmunzeln hinzu, „mit allen Haaren, die ich schon verloren habe“.

In der laufenden Saison hatte Bittencourt oft von der Bank aus zuschauen müssen oder war durch Verletzungen ausgebremst worden. Nun wieder eine größere Rolle zu spielen, sei „schön“. Der Grund, warum man 300 Spiele erreiche, sei aber auch, „weil man immer wieder aufsteht“.