Bitterer Rückschlag für Mario Götze

Maximilian Lotz , Julius Schamburg 22.03.2026 • 10:11 Uhr Mario Götze zählt beim Auswärtsspiel von Eintracht Frankfurt bei Mainz 05 nicht zum Kader der Hessen.

Kein Platz für einen Weltmeister: Mario Götze zählt beim Bundesligaspiel von Eintracht Frankfurt bei Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER) nicht zum Kader der Hessen. Entsprechende Berichte von hr und Bild decken sich mit SPORT1-Informationen.

Sportvorstand Markus Krösche wollte die Meldungen am Samstagabend im ZDF-Sportstudio weder bestätigen noch dementieren. „Sie glauben ja nicht, dass ich jetzt vor dem Mainz-Spiel irgendwas, was den aktuellen Spieltagskader angeht, kommentiere“, sagte Krösche.

Eintracht Frankfurt: Krösche betont Götzes Wert

Trotz der Nichtberücksichtigung durch Trainer Albert Riera soll Götze bei der SGE vor einer Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags stehen. Darauf angesprochen, betonte Krösche Götzes Wert.

„Mario ist für uns ein extrem wichtiger Spieler. Nicht nur auf dem Feld, sondern auch außerhalb des Feldes“, sagte der Eintracht-Boss. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Mario hat schon so viele Situationen in seinem Leben erlebt, wo er jungen Spielern auch Halt und Ratschläge geben kann. Von daher ist Mario ein extrem wichtiger Spieler.“