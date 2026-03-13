Bundesliga: BVB bestätigt Süle-Aus!

Maximilian Huber 13.03.2026 • 11:23 Uhr Borussia Dortmund bestätigt das Aus von Niklas Süle bei den Schwarz-Gelben. Der Vertrag mit dem Verteidiger läuft im Sommer aus und wird nicht verlängert.

Borussia Dortmund hat das Aus von Niklas Süle bestätigt. Wie die Schwarz-Gelben am Freitagvormittag bestätigten, wird der Verteidiger den Klub im Sommer verlassen.

Süles Vertrag in Dortmund läuft im Juni aus. Das Arbeitspapier des 30-Jährigen wird nicht verlängert, so der BVB. „Nach vier Jahren in Schwarzgelb geht die gemeinsame Zeit von Niklas Süle und Borussia Dortmund im Sommer zu Ende. Darauf haben sich der BVB und Süle gemeinsam verständigt“, gab der Klub auf Instagram bekannt.

Auch Özcan verlässt den BVB

Der ehemalige deutsche Nationalspieler kam im Sommer 2022 ablösefrei nach Dortmund und stieg zum Topverdiener auf. Seine Zeit in Westfalen ist vor allem durch Verletzungen geprägt; insgesamt spielte er 108-mal für den Klub.

Auch Salih Özcan wird den BVB verlassen. Der 28-Jährige steht ebenfalls nur noch bis Juni unter Vertrag. Für Schwarz-Gelb absolvierte er insgesamt 92 Pflichtspiele.

Ricken erklärt Süle-Aus

„Wir haben in dieser Woche mit beiden sehr offene und wertschätzende Gespräche geführt. Am Ende haben wir uns sowohl mit Niklas als auch mit Salih gemeinsam darauf verständigt, am Saisonende getrennte Wege zu gehen“, erklärte Ricken im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten.