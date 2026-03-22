Bundesliga: BVB bricht gegen HSV Statistik-Rekord

Borussia Dortmund hat beim 3:2-Erfolg gegen den Hamburger SV am Samstagabend Historisches geschafft – zumindest, wenn es nach der Statistik geht. Die Schwarz-Gelben generierten gegen den Aufsteiger aus dem hohen Norden einen „Expected-Goals“-Wert von 6,2 – der höchste Wert seit Beginn der Datenerfassung 2020/21. Rein statistisch hätte der BVB also sechs Tore gegen den HSV schießen müssen.
Diese BVB-Statistik ist historisch
Im ersten Durchgang waren die Dortmunder offensiv zunächst harmlos geblieben und lagen zur Pause verdient mit 0:2 zurück. Doch mit einem dominanten Sturmlauf nach dem Seitenwechsel drehte der BVB die Partie – 15 Torschüsse feuerte die Mannschaft von Niko Kovac in Hälfte zwei ab, der HSV keinen einzigen. So entstand der historische xG-Wert.
Das gab es noch nie: Elfer-Rekord für BVB
Dass die Borussen im Spielverlauf insgesamt drei Elfmeter zugesprochen bekamen, trug natürlich wesentlich zum hohen Wert bei – ein Strafstoß wird je nach Daten-Anbieter mit einem xG-Wert zwischen 0,7 und 0,8 bewertet.
Den ersten der drei Strafstöße verschoss Felix Nmecha, Ramy Bensebaini verwandelte die anderen beiden sicher.
Auch das ist für den BVB ein neuer Rekord: Zum ersten Mal überhaupt bekam Dortmund in einem Bundesligaspiel drei Elfmeter zugesprochen.
Durch einen weiteren Treffer von Serhou Guirassy gewann der BVB das Topspiel letztlich noch mit 3:2. Am Tag danach ist aber vom Spiel kaum noch die Rede, der Verein sorgte abseits des Rasens für Aufsehen: Sportdirektor Sebastian Kehl verlässt Dortmund mit sofortiger Wirkung.