Bundesliga: BVB bricht gegen HSV Statistik-Rekord

Jakob Lüers 22.03.2026 • 15:01 Uhr Beim 3:2-Sieg gegen den HSV bricht Borussia Dortmund dank einer dominanten zweiten Halbzeit gleich zwei Rekorde.

Borussia Dortmund hat beim 3:2-Erfolg gegen den Hamburger SV am Samstagabend Historisches geschafft – zumindest, wenn es nach der Statistik geht. Die Schwarz-Gelben generierten gegen den Aufsteiger aus dem hohen Norden einen „Expected-Goals“-Wert von 6,2 – der höchste Wert seit Beginn der Datenerfassung 2020/21. Rein statistisch hätte der BVB also sechs Tore gegen den HSV schießen müssen.

Im ersten Durchgang waren die Dortmunder offensiv zunächst harmlos geblieben und lagen zur Pause verdient mit 0:2 zurück. Doch mit einem dominanten Sturmlauf nach dem Seitenwechsel drehte der BVB die Partie – 15 Torschüsse feuerte die Mannschaft von Niko Kovac in Hälfte zwei ab, der HSV keinen einzigen. So entstand der historische xG-Wert.

Das gab es noch nie: Elfer-Rekord für BVB

Dass die Borussen im Spielverlauf insgesamt drei Elfmeter zugesprochen bekamen, trug natürlich wesentlich zum hohen Wert bei – ein Strafstoß wird je nach Daten-Anbieter mit einem xG-Wert zwischen 0,7 und 0,8 bewertet.

Den ersten der drei Strafstöße verschoss Felix Nmecha, Ramy Bensebaini verwandelte die anderen beiden sicher.