Bundesliga: Fan-Ärger vor Abstiegskracher

Niclas Löwendorf , Julius Schamburg 21.03.2026 • 16:17 Uhr Vor dem Abstiegskracher zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SV Werder Bremen kommt es zu Ausschreitungen. Die Gästefans sollen Wolfsburger Ordner angegriffen haben.

Wie SPORT1 vonseiten der Heimmannschaft erfuhr, soll es im Bereich des Gästeeingangs – nach einem angeblichen Versuch, nicht erlaubte Fanmaterialien einzuschmuggeln – einen massiven Angriff der Bremer Gästefans auf Wolfsburger Ordner gegeben haben.

Polizeiliche Maßnahme gegen Werder-Fans

Anschließend sei eine polizeiliche Maßnahme gegen Fans von Werder Bremen erfolgt, heißt es weiter. Aufgrund der Vorkommnisse plant die Bremer Fanszene nach SPORT1-Informationen, das Stadion zu verlassen.

Laut der Polizei sollen Ordner durch Gästefans „massiv angegriffen“ worden sein, „sodass unsere Einsatzkräfte einschreiten mussten“, hieß es: „Ein Polizeibeamter wurde tätlich angegriffen und verletzt. Er ist weiter dienstfähig.“

DAZN-Reporter Benni Zander erklärte vor Anpfiff: „Die Ultras liefern sich wie früher im Wilden Westen ein Stare-Down mit der Polizei. Es ist irgendwas vorgefallen. Die stehen sich gegenüber und niemand zuckt. Keiner macht den ersten Schritt. Deshalb sind die Ultras noch nicht drin.“

Der Bremer Block war nach etwa einer halben Stunde nur zur Hälfte gefüllt. Die wenigen Fans machten zwar ordentlich Stimmung, doch die Ultras waren offenbar nicht mit von der Partie.

Bremer Fans beklagen „massive Übergriffe“

„Die Ultras werden heute nicht mehr reinkommen. Die Ultras und die Polizei stehen sich immer noch auf der Treppe gegenüber. Die Ultras würden gerne abreisen, werden aber natürlich nicht einfach so gelassen“, klärte Zander in der Halbzeitpause auf.

Die Fanhilfe Bremen äußerte sich auf Instagram wie folgt: „Es kam zu massiven Übergriffen durch die Polizei. Berichtet werden gezielte Schläge – sogar gegen bereits am Boden liegende Personen – sowie aggressives Vorgehen gegen eine größere Gruppe von Fans. Erste Verletzungen, darunter Platzwunden, sind bereits bekannt.“