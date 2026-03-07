Newsticker
Ergebnisse
Mediathek
Live TV
Originals
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga
>
Bundesliga - Frage der Woche im Doppelpass: Ist Wolfsburg noch zu retten?
Ist Wolfsburg noch zu retten?
Der VfL Wolfsburg taumelt dem Abstieg entgegen, das Spiel gegen den HSV endet im Chaos. Schaffen die Wölfe doch noch die Wende? Stimmen Sie ab!
Der VfL Wolfsburg bewegt sich am Abgrund
© IMAGO/Matthias Koch
SPORT1
07.03.2026 • 21:39 Uhr
Der VfL Wolfsburg taumelt dem Abstieg entgegen, das Spiel gegen den HSV endet im Chaos. Schaffen die Wölfe doch noch die Wende? Stimmen Sie ab!
Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite