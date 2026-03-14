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Bundesliga: Hat Bayer in nächsten drei Jahren das Zeug zum Meister?
Hat Bayer das Zeug zum Meister?
Nach der Ansage von Bayer-Boss Fernando Carro lautet die Frage der Woche im SPORT1 Doppelpass: Hat Leverkusen in den nächsten drei Jahren das Zeug zum Deutschen Meister?
SPORT1
14.03.2026 • 21:38 Uhr
Nach der Ansage von Bayer-Boss Fernando Carro lautet die Frage der Woche im SPORT1 Doppelpass: Hat Leverkusen in den nächsten drei Jahren das Zeug zum Deutschen Meister?
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