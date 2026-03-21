Bundesliga heute: BVB gegen HSV LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Kann der HSV Dortmund ärgern?

SPORT1 21.03.2026 • 15:30 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute am 27. Spieltag den Hamburger SV. Anstoß im Topspiel der Bundesliga ist um 18.30 Uhr. SPORT1 verrät Ihnen, wo Sie die Bundesliga-Partie verfolgen können.

Die Schwarz-Gelben wollen Platz zwei in der Tabelle mit einem Sieg weiter festigen, die Bayern (aktuell neun Punkte Rückstand) im Meisterrennen nicht gänzlich enteilen lassen.

Derweil braucht der HSV Punkte im Abstiegskampf: Die Mannschaft von Merlin Polzin steht aktuell mit 30 Punkten auf Rang elf – sechs Punkte vor dem Relegationsrang. Nach einem schwierigen Saisonstart haben die Hanseaten mittlerweile gute Karten, auch im kommenden Jahr erstklassig zu spielen.

Dortmund – Hamburger SV LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Lucky-Punch im Hinspiel: Kann Dortmund heute gewinnen?

Das Hinspiel in Hamburg dürfte dem BVB dabei nicht in all zu guter Erinnerung sein: Bis tief in die Nachspielzeit führten die Dortmunder mit 1:0, ehe Ransford-Yeboah Königsdörffer in letzter Sekunde den Ausgleich köpfte und den Volkspark ausrasten ließ (90+7). Es war einer der bisher emotionalsten Momente der HSV-Saison.

Für den BVB geht es indes in den letzten Saisonspielen kaum noch um etwas: Der Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz beträgt schon elf Punkte, an die Bayern wird kaum mehr ein Heranrücken zustande kommen.

In DFB-Pokal und Königsklasse ist die Mannschaft von Coach Niko Kovac, der gegen den HSV auf seinen Ex-Klub trifft, bereits ausgeschieden. Personell müssen die Dortmunder auf Kapitän Emre Can verzichten, Ramy Bensebaini ist dafür nach Gelbsperre wieder dabei.

Wird Borussia Dortmund gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BVB gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei Wow (Stream) verfolgt werden.

Bundesliga: BVB-HSV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen