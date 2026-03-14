Bundesliga heute: Dortmund - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.03.2026 • 12:30 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag empfängt Borussia Dortmund den FC Augsburg im ausverkauften Signal Iduna Park. Für den BVB, der unter Trainer Niko Kovac seine beste Bundesliga-Saison seit 2018/19 spielt und aktuell bei 55 Punkten nach 25 Partien steht, bietet sich die Chance, schon jetzt die Gesamtpunktzahl der Vorsaison (57) zu übertreffen.

Auf der gegenüberliegenden Bank nimmt Manuel Baum Platz, dessen FCA in dieser Rückrunde bereits 16 Zähler einsammelte – so viele wie nie zuvor an den ersten acht Rückrundenspieltagen.

Dortmund - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die Dortmunder treffen wie am Fließband: In jedem der letzten 33 Bundesliga-Spiele erzielte Schwarz-Gelb mindestens ein Tor, zu Hause sind es sogar 16 BL-Partien in Folge.

Besonders effizient zeigt sich Serhou Guirassy, der mit zwölf Saisontreffern bereits sechsmal das frühe 1:0 markierte und bei 36 Prozent seiner Einsätze traf. Ebenfalls unverzichtbar ist Felix Nmecha, dessen vor wenigen Tagen offiziell bestätigte Vertragsverlängerung bis 2030 als starkes Signal der Kontinuität gewertet wird. Seit Jahresbeginn traf der BVB zudem achtmal nach Eckbällen – europaweit teilt man sich damit den Spitzenwert nur mit Inter Mailand.

Augsburger Auswärtsbilanz und gefährliche Einzelkönner

Der FCA reist mit Rückenwind an: 16 Rückrundenpunkte bedeuten ligaweit Rang drei in diesem Zeitraum. Augsburgs Problemzone bleibt jedoch die Defensive in der Fremde – in jedem der vergangenen zwölf Auswärtsspiele kassierte das Team mindestens einen Gegentreffer, in 67 Prozent dieser Partien wurde zudem ein Strafstoß verhängt. Offensiv überzeugt vor allem Alexis Claude-Maurice, der in seinen letzten acht Bundesliga-Einsätzen an acht Treffern direkt beteiligt war. In der Abwehr besticht Keven Schlotterbeck mit einer starken Zweikampfquote von 63 Prozent und trifft nun erneut auf seinen Bruder Nico, der beim BVB 62 Prozent seiner Duelle gewinnt.

Schlüsselfaktoren: Brüder-Duell, Standards und frühe Karten

Das Brüder-Duell Schlotterbeck prägt auch diesmal die Schlagzeilen: Beim letzten Aufeinandertreffen im Oktober 2024 behielt Keven mit Augsburg die Oberhand (2:1). Brisanz verspricht zudem die Standardstärke der Hausherren, die in dieser Saison bereits zwölf Eckballtreffer erzielten – Ligabestwert. Auf Dortmunder Seite könnte Julian Brandt sein 299. Pflichtspiel im BVB-Dress absolvieren, während Maximilian Beier beim FCA mit bislang zwölf Scorerpunkten glänzt. Ein frühes Tempo ist wahrscheinlich: In den letzten acht BVB-Partien fiel stets ein Tor vor der Pause, zugleich kassierte Dortmund in den jüngsten zwei Heimspielen die erste Karte bereits vor Minute 20.

Wird Borussia Dortmund gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BVB gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1.