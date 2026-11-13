Kahn schaltet sich in Musiala-Debatte ein

Oliver Kahn schaltet sich in die Diskussion um Jamal Musiala beim FC Bayern ein. Der frühere Münchner Torhüter widerspricht Uli Hoeneß und kritisiert dessen öffentlichen Umgang mit der schwierigen Situation des Nationalspielers.

Oliver Kahn hat die Aussagen von Uli Hoeneß über Jamal Musiala kritisiert. Zwar hält der frühere Torhüter des FC Bayern es für legitim, dass sich ein Klub mit der sportlichen und wirtschaftlichen Zukunft eines verletzten Spielers beschäftigt. Die öffentliche Darstellung des Ehrenpräsidenten sieht er aber kritisch.

Hoeneß solle laut Kahn „nicht so tun, als sei es ein Akt besonderer Menschlichkeit, den Vertrag zu erfüllen, den er selbst abgeschlossen hat. Der Verein hat nicht nur die Leistung gekauft. Er hat das Risiko mitgekauft“, schilderte der 57-Jährige bei Sky.

Oliver Kahn schaltet sich in die Debatte um Jamal Musiala ein Oliver Kahn schaltet sich in die Debatte um Jamal Musiala ein © IMAGO/Beautiful Sports International

Auslöser der Diskussion waren Äußerungen von Hoeneß im BR-„Sonntags-Stammtisch“. Der 74-Jährige hatte dort mit Blick auf Musialas neurologische Erkrankung Zweifel geäußert, ob der Nationalspieler jemals wieder sein früheres Leistungsniveau erreichen könne. Im gleichen Zug sprach er die finanzielle Situation des Offensivspielers an und bezeichnete die Lage als „Dilemma“.

Kahn kritisiert Umgang mit Musiala

Auf LinkedIn fand Kahn noch etwas deutlichere Worte. „Vereine nennen sich gern Familie. Problematisch wird es, wenn man von Familie spricht, solange es nichts kostet, und in Zahlen redet, sobald es teuer wird“, schrieb der ehemalige Bayern-Boss.

Gleichzeitig betonte Kahn, dass wirtschaftliche Überlegungen im Profifußball notwendig seien. Entscheidend sei allerdings, ob die Verantwortlichen hinter den finanziellen Kennzahlen weiterhin den Menschen sehen. „Steht der Verein zum Spieler oder nur zu dessen Vertrag?“, fragte er.

DEINE MEINUNG

Grundsätzliche Gespräche über Musialas Situation hält Kahn ausdrücklich nicht für verwerflich. Im Gegenteil: „Es ist nicht zynisch, solche Fragen zu stellen. Sie nicht zu stellen, wäre unprofessionell.“

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