Bundesliga heute: Frankfurt - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 01.03.2026 • 14:30 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute den Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 1. März 2026, steht um 17:30 Uhr das Bundesliga-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem Sport-Club Freiburg im Deutsche Bank Park an. Auf der Bank der Hessen nimmt Cheftrainer Albert Riera Platz, sein Gegenüber ist Freiburgs Coach Julian Schuster.

Die jüngste Bilanz spricht klar für die Eintracht: Seit sieben Ligaspielen ist Frankfurt gegen den Sport-Club ungeschlagen (drei Siege, vier Remis) und verlor seit Anfang 2020 nur eines der vergangenen zwölf direkten Duelle – das 1:2 im April 2022, ebenfalls in Frankfurt.

Frankfurt - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Frankfurt weist aktuell lediglich fünf Punkte aus den ersten sechs Rückrundenpartien auf und gewann nur eines der letzten elf Pflichtspiele, allerdings das jüngste Heimspiel mit 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach.

Es war zugleich Rieras erster Heimsieg in der Liga – bei der Eintracht gewann zuvor zuletzt 2012 ein Trainer seine ersten beiden BL-Heimauftritte.

Sorgen bereitet die Defensive: Schon zwölfmal kassierte Frankfurt in dieser Saison mindestens drei Gegentore, insgesamt stehen 49 Gegentreffer zu Buche. Positiv: Jonathan Burkardt erzielte jüngst in München sein 50. Bundesligator, vier seiner Treffer gelangen ihm gegen Freiburg.

Statistische Schlaglichter und mögliche Knackpunkte

In den vergangenen vier direkten Vergleichen der beiden Klubs fielen bereits in der ersten Halbzeit jeweils mindestens zwei Treffer, zugleich blieb Freiburg in seinen letzten sechs Auswärtspartien vor der Pause ohne eigenen Torerfolg.

Während Frankfurt mit neun Gegentreffern das ligaweite Höchstmaß an Kontertoren hinnehmen musste, bringt Freiburg lediglich einen eigenen Kontertreffer in dieser Spielzeit zustande. Bei hohen Bällen zeigen beide Defensivreihen Schwächen: Nach Gladbachs Kopfballtor gegen den Sport-Club steht Freiburg nun bei zehn Gegentreffern per Kopf (Ligahöchstwert), Frankfurt folgt mit neun.

Wird Eintracht Frankfurt gegen Sport-Club Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1.