Bundesliga heute: Freiburg - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am Samstag, 07. März 2026, ertönt um 15:30 Uhr der Anpfiff zum Bundesliga-Duell zwischen dem Sport-Club Freiburg und Bayer 04 Leverkusen im Europa-Park Stadion. Auf der Trainerbank der Breisgauer nimmt Julian Schuster Platz, während bei den Gästen Kasper Hjulmand das Kommando gibt.

Für Freiburg ist es das erste direkte Aufeinandertreffen mit Leverkusen in dieser Saison vor heimischer Kulisse, nachdem die jüngsten Duelle in der Rückrunde stets in der BayArena stattgefunden hatten.

Freiburg - Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Die Gastgeber warten mittlerweile seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg gegen Bayer 04 und verbuchten in den letzten fünf Heimpartien gegen die Rheinländer lediglich einen Dreier. Auffällig dabei: In jeder dieser sechs Begegnungen kassierte der SC mindestens einen Gegentreffer – ebenso in allen vergangenen sechs Heimspielen gegen Leverkusen.

Leverkusens Formkurve und Hjulmands Gelassenheit

Leverkusen reist nach vier Auswärtspartien in Folge mit weniger als drei Toren im Spiel an, insgesamt fielen in den letzten fünf Pflichtspielen der Werkself ebenfalls nie mehr als zwei Treffer. Trotz drei sieglosen Bewerbsspielen in Serie verweist Trainer Hjulmand auf eine geringe Ergebnisdifferenz und verspürt nach eigener Aussage „keinen Druck“.

Vor dem Nachholspiel beim Hamburger SV unterstrich der Däne, er sei in Leverkusen „nicht hier, um einen Job zu haben, sondern um dem Team zu helfen“. In Freiburg steht ihm Offensivmann Malik Tillman nach überstandener Fußprellung wieder zur Verfügung, was dem zuletzt ideenarmen Angriffsspiel der Gäste eine zusätzliche Option verleiht.

Statistische Schlaglichter: Frühe Aktionen und knappe Ergebnisse

Die jüngste Historie verspricht ein Duell, in dem sich früh etwas tut: In neun der letzten zehn direkten Begegnungen gab es mindestens eine Karte in den ersten 30 Minuten, und in 83 Prozent der Leverkusener Saisonspiele fiel bereits in der ersten Halbzeit ein Tor. In 42 Prozent ihrer Auswärtspartien trafen beide Teams sogar schon vor der Pause.

Gleichzeitig deutet die Torbilanz der Leverkusener Auswärtsauftritte auf enge Spielverläufe hin – ebenfalls ein Muster der jüngsten Freiburger Heimspiele gegen die Werkself, in denen zwar beide Mannschaften regelmäßig getroffen haben, die Marke von drei Toren insgesamt jedoch selten überschritten wurde. Für Julian Schuster und seine Elf gilt es, diese Serie zu durchbrechen und vor allem den ersten Gegentreffer möglichst lange hinauszuzögern, um die schwarze Serie gegen Leverkusen zu stoppen.

Wird Sport-Club Freiburg gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SCF gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Sport-Club Freiburg gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Sport-Club Freiburg gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1.