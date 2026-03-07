Bundesliga heute: Heidenheim - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Heute um 15:30 Uhr empfängt der 1. FC Heidenheim 1846 die TSG Hoffenheim in der Voith-Arena. Auf der Heidenheimer Bank nimmt wie gewohnt Trainer Frank Schmidt Platz, während bei den Gästen Christian Ilzer die Kommandos gibt.
Bundesliga heute: Heidenheim gegen Hoffenheim
Für die TSG ist es das erste Pflichtspiel im März, Heidenheim bestreitet bereits sein drittes Heimspiel in Folge. Beide Teams gehen mit unterschiedlichen Trends in die Partie, die statistisch bemerkenswerte Muster erkennen lässt.
Heidenheim - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker
- TV: Sky
- Livestream: Sky, DAZN
- Liveticker: SPORT1
Dem Aufsteiger aus Ostwürttemberg gelingt es in dieser Saison nur selten, den eigenen Kasten sauber zu halten: In den vergangenen 25 Pflichtspielen kassierte Heidenheim stets mindestens einen Gegentreffer, in den letzten 15 Heimauftritten sogar ohne Ausnahme.
Besonders alarmierend: Sowohl in den jüngsten sechs Partien insgesamt als auch in den vergangenen drei Auftritten im eigenen Stadion musste der FCH jeweils das erste Tor des Spiels hinnehmen. Frank Schmidt setzt daher auf Veränderungen in der Organisation der Viererkette, um diese Serie zu stoppen.
Hoffenheim mit torreichen ersten Halbzeiten und besonderer Kartenstatistik
Die TSG Hoffenheim reist mit auffälligen Kennzahlen an die Brenz: In 88 Prozent ihrer Bundesligapartien fielen in dieser Saison bereits vor der Pause Treffer, in 42 Prozent der Auswärtsspiele netzten sogar beide Teams innerhalb der ersten 45 Minuten ein.
Transfergerüchte und Zukunftsfragen rund um die TSG
Abseits des Rasens sorgte Hoffenheim in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen. Mit Alessandro Vogt sicherte sich der Klub frühzeitig die Dienste eines begehrten Schweizer Top-Talents, das im Sommer mit einem Fünfjahresvertrag in den Kraichgau wechselt. Gleichzeitig verdichten sich die Anzeichen, dass Leistungsträger Grischa Prömel den Verein ablösefrei in Richtung VfB Stuttgart verlassen könnte.
Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?
Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.
Bundesliga heute: Wo wird FCH gegen TSG im TV & Stream übertragen?
Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.
Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen
Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1.
Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.