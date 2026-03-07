Bundesliga heute: Heidenheim - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.03.2026 • 12:43 Uhr Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute um 15:30 Uhr empfängt der 1. FC Heidenheim 1846 die TSG Hoffenheim in der Voith-Arena. Auf der Heidenheimer Bank nimmt wie gewohnt Trainer Frank Schmidt Platz, während bei den Gästen Christian Ilzer die Kommandos gibt.

Für die TSG ist es das erste Pflichtspiel im März, Heidenheim bestreitet bereits sein drittes Heimspiel in Folge. Beide Teams gehen mit unterschiedlichen Trends in die Partie, die statistisch bemerkenswerte Muster erkennen lässt.

Heidenheim - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Dem Aufsteiger aus Ostwürttemberg gelingt es in dieser Saison nur selten, den eigenen Kasten sauber zu halten: In den vergangenen 25 Pflichtspielen kassierte Heidenheim stets mindestens einen Gegentreffer, in den letzten 15 Heimauftritten sogar ohne Ausnahme.

Besonders alarmierend: Sowohl in den jüngsten sechs Partien insgesamt als auch in den vergangenen drei Auftritten im eigenen Stadion musste der FCH jeweils das erste Tor des Spiels hinnehmen. Frank Schmidt setzt daher auf Veränderungen in der Organisation der Viererkette, um diese Serie zu stoppen.

Hoffenheim mit torreichen ersten Halbzeiten und besonderer Kartenstatistik

Die TSG Hoffenheim reist mit auffälligen Kennzahlen an die Brenz: In 88 Prozent ihrer Bundesligapartien fielen in dieser Saison bereits vor der Pause Treffer, in 42 Prozent der Auswärtsspiele netzten sogar beide Teams innerhalb der ersten 45 Minuten ein.

Transfergerüchte und Zukunftsfragen rund um die TSG

Abseits des Rasens sorgte Hoffenheim in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen. Mit Alessandro Vogt sicherte sich der Klub frühzeitig die Dienste eines begehrten Schweizer Top-Talents, das im Sommer mit einem Fünfjahresvertrag in den Kraichgau wechselt. Gleichzeitig verdichten sich die Anzeichen, dass Leistungsträger Grischa Prömel den Verein ablösefrei in Richtung VfB Stuttgart verlassen könnte.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCH gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1.