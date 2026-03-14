Bundesliga heute: Hoffenheim - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.03.2026 • 12:30 Uhr TSG Hoffenheim empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag (15:30 Uhr) empfängt die TSG Hoffenheim den VfL Wolfsburg in der PreZero Arena. Seit Christian Ilzer auf der Bank sitzt, hat die TSG acht Siege aus den letzten neun Bundesliga-Heimspielen eingefahren – ein ligaweiter Bestwert in diesem Zeitraum.

Mit aktuell 49 Punkten nach 25 Partien spielt Hoffenheim die beste Saison der Vereinsgeschichte und steht voll auf Kurs Richtung Top 4. Einziger Schönheitsfehler: Das jüngste Heimspiel ging 0:1 gegen St. Pauli verloren. Dennoch bleibt die Bilanz beeindruckend, zumal die Kraichgauer in dieser Spielzeit nur vier Zähler nach Führungen liegenließen – Tiefstwert der Bundesliga.

Hoffenheim - Wolfsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Beim VfL Wolfsburg herrscht vor dem Gastspiel im Kraichgau Alarmstufe Rot. Die „Wölfe“ sind seit acht Bundesliga-Partien sieglos (vier Remis, vier Niederlagen) und verbuchen mit 20 Punkten die schwächste Zwischenbilanz seit ihrer Bundesliga-Zugehörigkeit.

Dieter Hecking, der auf der Bank immerhin 1,62 Punkte pro Partie vorweisen kann und die letzten beiden Titel des Klubs betreute, sieht sein Team in der Defensive besonders anfällig: 55 Gegentore nach 25 Spieltagen bedeuten Negativrekord des Vereins. In 92 Prozent der Wolfsburger Saisonspiele fiel bereits in der ersten Halbzeit mindestens ein Treffer, clean sheets gelangen überhaupt erst einmal. Zudem hat der VfL in 18 Ligaspielen in Folge mindestens ein Gegentor kassiert.

Personalien: Gendrey fehlt der TSG – Wolfsburg ohne weiße Westen

Hoffenheim muss „bis auf Weiteres“ auf Defensivallrounder Valentin Gendrey verzichten. Der Franzose erlitt unter der Woche im Training einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk. Laut Geschäftsführer Andreas Schicker ist das ein herber Rückschlag, zumal Gendrey nach langer Verletzungspause gerade erst Fahrt aufgenommen hatte.

Offensiv setzt Ilzer voraussichtlich erneut auf Doppelpacker Alexander Prass sowie Fisnik Asllani, der bei seinen letzten beiden Treffern jeweils einen Sieg einleitete. Wolfsburg reist personell zwar nahezu komplett an, doch die Abwehr offenbarte zuletzt Schwächen: Gleich elf Strafstöße verursachte der VfL bereits – so viele wie nie zuvor in einer Bundesligasaison.

Historie, Torflut und Rückenwind aus dem Frauen-Team

Seit dem Bundesliga-Aufstieg der TSG gewann Wolfsburg vier seiner sieben Auftritte in Sinsheim – bei keinem anderen Gegner holten die Niedersachsen auswärts mehr Dreier. In den vergangenen fünf direkten Duellen fielen stets mindestens drei Tore, insgesamt erzielt der VfL 1,89 Treffer pro Partie gegen Hoffenheim – Bestwert unter allen aktuellen Bundesligisten.

Beide Teams lieben späte Dramen: Kein Klub kassierte mehr Gegentore in der Schlussviertelstunde als Wolfsburg (16), während die TSG mit nur sechs Gegentreffern in diesem Segment fast schon als Gegenentwurf gilt. Positiven Schwung bringt Wolfsburgs Vereinsumfeld dennoch mit: Die Frauen des VfL stehen nach dem 1:0 über Eintracht Frankfurt im Halbfinale des DFB-Pokals und verlängerten kürzlich den Vertrag von Kapitänin Svenja Huth bis 2027 – ein Signal für Zusammenhalt, das auch im Männerteam Wirkung entfalten soll.

Wird TSG Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird TSG gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: TSG Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1.