Bundesliga heute: HSV - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.03.2026 • 15:30 Uhr Der Hamburger SV empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstagabend (Anpfiff 18:30 Uhr) empfängt der Hamburger SV den 1. FC Köln im ausverkauften Volksparkstadion. Auf der HSV-Bank nimmt Cheftrainer Merlin Polzin Platz, beim FC dirigiert Lukas Kwasniok.

Beide Teams erleben eine anspruchsvolle Bundesliga-Saison: Hamburg rangiert nach zuletzt zwei Heimniederlagen in Folge im Mittelfeld, Köln reist als Tabellen-14. an und hat in dieser Spielzeit auswärts noch keinen Erfolg im neuen Jahr gefeiert.

HSV - Köln LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Der HSV durfte erst vor wenigen Tagen erleben, wie sehr das eigene Publikum pushen kann: 30.000 Fans sorgten beim DFB-Pokal-Viertelfinale der Frauen gegen Bayern München für eine beeindruckende Atmosphäre.

Auch Polzins Profis bauen auf diesen Rückhalt, zumal sie in Wolfsburg beim 2:1 schon den dritten Rückstand seit Dezember in einen Sieg drehten – ligaweit ein Höchstwert. Besonderes Augenmerk gilt Luka Vuskovic: Der 19-Jährige ist mit fünf Treffern der torgefährlichste Abwehrspieler der Saison und avancierte in Wolfsburg zum drittjüngsten Elfmeter-Torschützen dieses Jahrtausends.

Kölns Auswärtsmisere und personelle Schlagzeilen

Der 1. FC Köln wartet seit acht Bundesligapartien auf einen Sieg in der Fremde (2 Remis, sechs Niederlagen) und kassierte dabei stets das erste Gegentor. Zudem gingen alle sieben bisherigen Samstagabend-Topspiele verloren – ein negativer Ligarekord winkt. Abseits des Rasens sorgte Ex-Kapitän Florian Kainz mit seiner angekündigten Karriere-Rücktrittsabsicht zum Saisonende für Aufsehen.

Historie, Kartenflut und Standardschwäche im Fokus

Historisch ist die Bilanz brisant: In der 2. Liga blieb Hamburg gegen Köln ungeschlagen (3 Siege, ein Remis), doch in der Bundesliga setzte es zuletzt zwei Niederlagen in Folge – drei Pleiten am Stück gegen den FC erlitt der HSV zuletzt 1989/90. Die Duelle gelten als umkämpft: In den letzten zehn Aufeinandertreffen hagelte es jeweils mindestens vier Gelbe Karten. Auffällig ist außerdem das Standardszenario: Beide Teams erzielten ligaweit die wenigsten Tore nach ruhenden Bällen (HSV 8, FC 6), wobei Köln gleichzeitig die meisten Gegentore nach Standards zuließ. Zwei Elfmetertore wie jüngst in Wolfsburg hat Hamburg im Volkspark zuletzt im April 2001 gegen Köln zugesprochen bekommen – damals scheiterten Hans-Jörg Butt und Sergej Barbarez, während Markus Pröll parierte.

Wird Hamburger SV gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Hamburger SV gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1.