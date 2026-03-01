Bundesliga heute: HSV - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 01.03.2026 • 16:32 Uhr Hamburger SV empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 19:30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 1. März 2026, rollt der Ball ab 19:30 Uhr im ausverkauften Volksparkstadion, wenn der Hamburger SV RB Leipzig empfängt. Bei den Hanseaten nimmt Cheftrainer Merlin Polzin auf der Bank Platz, während auf der Gegenseite Ole Werner die Roten Bullen anleitet.

Für den Aufsteiger aus der Hansestadt ist es das siebte Bundesliga-Heimspiel in Serie ohne Niederlage (3 Siege, vier Unentschieden), womit der HSV an die starke Serie von 2016/17 anknüpft.

HSV - Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Mit 19 Punkten aus elf Heimpartien spielt der HSV seine beste Saison vor eigenem Publikum seit 2012/13. Offensiv ragt Neuzugang Fábio Vieira heraus, der mit drei Treffern und vier Vorlagen Topscorer der Rothosen ist. Trifft Ransford-Yeboah Königsdörffer, endete das zuletzt zwei Mal mit Hamburger Siegen.

Abseits des Rasens bewegt die Norddeutschen die Trauer um Vereinslegende Horst Schnoor, der im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Fans werden dem „Mann der tausend Hände“ vor dem Anpfiff gedenken – viele in dem neuen Sondertrikot „Sturm und Glanz“, das bereits 70.000-fach verkauft und damit Vereinsrekord ist.

RB Leipzig: Formschwankungen und personelle Lage

Bei den Sachsen stieg zuletzt die Zahl der liegen gelassenen Punkte nach Führung auf 18 – mehr hat ligaweit nur Wolfsburg. David Raum kommt zwar schon auf fünf Assists und bereitete in den vergangenen beiden Partien jeweils ein Tor vor, dennoch gewann Leipzig nur eines der letzten fünf Ligaspiele.

Mittelfeldmotor Xaver Schlager fällt wegen muskulärer Adduktorenprobleme für „wenige Wochen“ aus, während Christoph Baumgartner mit fünf 1:0-Führungen und drei Mehrfachpacks entscheidende Akzente setzt. In der Fremde blieb RB in nur zwei der letzten zehn Bundesliga-Auftritte ohne Punktgewinn und kassierte seit dem 3. Spieltag lediglich neun Gegentore – nur der FC Bayern ist auswärts stabiler.

Direkter Vergleich und statistische Besonderheiten

Die Bilanz spricht klar für Leipzig: Aus sieben Pflichtspielen gegen den HSV ging RB fünfmal als Sieger hervor (ein Remis, eine Niederlage) und gewann alle drei bisherigen Gastspiele im Volkspark bei insgesamt 9:1 Toren. 74 Prozent ihrer Ligapartien in dieser Saison endeten mit einer geraden Gesamtzahl an Treffern, und in den jüngsten fünf Auswärtsbegegnungen der Werner-Elf fielen mehr Tore nach der Pause.

Beide Teams verteidigen Standards nahezu gleich gut – Leipzig hat nur sechs, der HSV acht Gegentore nach ruhenden Bällen kassiert –, doch die Norddeutschen erzielten ihrerseits ebenfalls erst sechs Standardtreffer, ligaweiter Tiefstwert.

