Bundesliga heute: Köln - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.03.2026 • 15:30 Uhr Der 1. FC Köln empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im RheinEnergieStadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstagabend (07. März 2026, 18.30 Uhr) empfängt der 1. FC Köln Borussia Dortmund zum traditionsreichen Bundesliga-Duell im RheinEnergieStadion. Die Gastgeber werden von Lukas Kwasniok betreut, auf der Dortmunder Bank nimmt Niko Kovac Platz.

Für beide Teams ist es das insgesamt 97. Aufeinandertreffen im Oberhaus, und die jüngste Bilanz spricht klar für die Schwarz-Gelben: In zehn Partien in Folge gelang dem BVB immer mindestens ein Treffer gegen die Rheinländer, die daheim zudem nur eines ihrer jüngsten fünf Duelle mit Dortmund für sich entschieden.

Köln - Dortmund LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der FC geht nach lediglich einem Sieg aus den vergangenen fünf Ligaspielen mit Druck in den 24. Spieltag. Besondere Hoffnungen ruhen auf Cenk Özkacar, der zuletzt fünfmal in Folge in der Startelf stand und sich laut Kwasniok „zur Maschine vor dem Herrn“ entwickelt hat.

Der 25-Jährige stellte am Dienstag klar, dass er trotz seiner Leihe vom FC Valencia „auf jeden Fall hierbleiben“ möchte – Worte, die bei den Fans auf offene Ohren stießen. Offensiv trägt Stürmer Said El Mala große Verantwortung: Der Angreifer war in 33 Prozent aller FC-Ligapartien sowie in 42 Prozent der Heimspiele dieser Saison erfolgreich.

Dortmunds Frühstarter und Personalgeschichten rund um die Abwehr

Borussia Dortmund reist mit der Gewissheit an, auswärts torreich unterwegs zu sein: In jedem der vergangenen vier Gastspiele fielen mindestens drei Treffer, und in 92 Prozent aller Saisonspiele erzielten die Westfalen bereits vor der Pause ein Tor.

Während der formstarke Angriff verlässlich liefert, liegt der Fokus im Defensivverbund zuletzt auf Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, dessen Zweikampfverhalten nach dem Bayern-Spiel öffentlich diskutiert wurde, und Niklas Süle, den sein Berater trotz durchwachsener Saison weiterhin als „besten deutschen Innenverteidiger vom Potenzial her“ einstuft.

Statistische Ausgangslage und taktische Knackpunkte

In sieben BVB-Spielen in Serie fiel mindestens ein Treffer vor der Halbzeit, gleiches gilt für die letzten acht Dortmunder Auswärtsauftritte – ein Indiz dafür, dass Kölns Defensive um Özkacar früh gefordert sein dürfte. Die Domstädter kassierten in jedem der vergangenen zehn Heimspiele gegen Dortmund mindestens einen Gegentreffer; insgesamt hat der FC in seinen letzten zehn Partien gegen die Borussen stets ein Tor hinnehmen müssen.

Umgekehrt dürfte Dortmunds Viererkette achtsam bleiben, denn Kölns El Mala traf bereits in einem Drittel aller Saisonspiele und ist im eigenen Stadion besonders gefährlich. Zudem erhielten die Westfalen in den beiden zurückliegenden Partien jeweils schon vor der 20. Minute die erste Gelbe Karte – ein Aspekt, der Kovačs Team zu mehr Disziplin zwingen könnte, um keine frühen Unterzahlsituationen zu riskieren.

Wird 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird KOE gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1.