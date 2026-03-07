Bundesliga heute: Leipzig - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.03.2026 • 12:33 Uhr RB Leipzig empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, 07. März 2026, empfängt RB Leipzig den FC Augsburg um 15:30 Uhr in der Red Bull Arena. Für die Gastgeber ist es das zweite Pflichtspiel innerhalb einer Woche, nachdem sie am vergangenen Sonntag beim 2:1-Auswärtserfolg in Hamburg drei Punkte einfahren konnten.

Auf der Trainerbank sitzt bei Leipzig Ole Werner, während Manuel Baum den FCA betreut.

RB Leipzig hat in der Bundesliga-Historie sämtliche sechs Heimspiele gegen den FC Augsburg gewonnen – und dabei immer mindestens drei Tore erzielt. Gleichzeitig gelang den Sachsen in den vergangenen fünf Liga-Heimauftritten insgesamt jedoch nur ein Sieg, was die aktuelle Formkurve in der Red Bull Arena relativiert.

Positiv stimmt Werner der jüngste Erfolg in Hamburg: Die 1:2-Pleite des HSV ließ Trainer Merlin Polzin auf der Pressekonferenz „beschissen“ zurück, während Leipzig nach drei Partien ohne Dreier wieder jubeln durfte.

Augsburgs Auswärtsschwäche: Frühe Gegentore als Dauerproblem

Unter Manuel Baum reist der FC Augsburg mit einer klaren Aufgabenstellung an, muss dafür aber einen Negativlauf auswärts durchbrechen. In jedem seiner vergangenen sechs Gastspiele geriet der FCA bereits mit 0:1 in Rückstand und konnte diese Hypothek häufig nicht mehr wettmachen. Zudem blieb Augsburg in den letzten drei direkten Duellen in Leipzig ohne eigenen Treffer – ein Trend, den Baum von der Bank aus stoppen will.

Zahlenspiele vor dem Anpfiff: Tore und Elfmeter fast garantiert

Statistisch deutet vieles auf ein torreiches Kräftemessen hin: In vier aufeinanderfolgenden Bundesliga-Heimspielen der Leipziger fielen jeweils mindestens drei Treffer, dasselbe gilt für alle bisherigen sechs Begegnungen zwischen beiden Klubs in der Red Bull Arena. Bemerkenswert ist ebenfalls die Elfmeterserie: In sechs der vergangenen zehn direkten Duelle gab es einen Strafstoß. Sollte sich dieses Muster fortsetzen, dürfte am Samstagnachmittag erneut jede Aktion im Sechzehner unter besonderer Beobachtung stehen.

Wird RB Leipzig gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird RBL gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: RB Leipzig gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: RB Leipzig gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1.