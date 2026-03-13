Bundesliga heute live: Gladbach - St. Pauli im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.03.2026 • 17:30 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Mit 25 Punkten aus 25 Partien erlebt Borussia Mönchengladbach ihre schwächste Bundesliga-Saison seit 2010/11 und geht als Tabellenzwölfter in das Heimspiel im Borussia-Park. Der FC St. Pauli folgt nur einen Zähler dahinter auf Rang 16, sammelte jedoch zehn Zähler aus den letzten fünf Spielen – ligaweit lediglich vom FC Bayern und RB Leipzig übertroffen.

Die Gäste sind seit drei Ligaspielen ungeschlagen (zwei Siege, ein Remis) und erzielten in Sinsheim zuletzt den zweiten Auswärtserfolg der laufenden Spielzeit. Gladbach hingegen gewann lediglich eines der vergangenen neun Bundesliga-Spiele und blieb in diesem Zeitraum nie mit mehr als einem Treffer erfolgreich.

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Trainer Eugen Polanski muss am Freitag ohne seinen Kapitän auskommen: Rocco Reitz sitzt nach der Roten Karte in München eine Ein-Spiel-Sperre ab. Der 23-Jährige fehlte zuvor erst einmal in der Startelf, führt bei den Fohlen allerdings sowohl die Statistik der Pässe in der gegnerischen Hälfte (552) als auch der Ballgewinne (111) an.

Auf der anderen Seite nimmt Alexander Blessin auf der St. Pauli-Bank ohne das verletzte Mittelfeld-Duo James Sands (Sprunggelenk) und Manolis Saliakas (muskulär) Platz. Sands fällt „vorerst“ aus, Saliakas könnte frühestens in einer Woche zurückkehren.

Historie: Hinrunden-Kantersieg, Pokal-Revanche

Das bisherige direkte Aufeinandertreffen in dieser Saison verlief wechselhaft: In der Liga triumphierte Gladbach am Millerntor mit 4:0 – der geteilte höchste Pflichtspielsieg der Fohlen 2025/26. St. Pauli schlug jedoch im DFB-Pokal-Achtelfinale zurück und setzte sich im Borussia-Park mit 2:1 durch.

Insgesamt gewannen die Kiezkicker zwei der letzten drei Pflichtspiele am Niederrhein, nachdem ihnen zuvor in zehn Gastspielen bei der Borussia nur ein Erfolg gelungen war. Auffällig: In den vergangenen sechs Auswärtsauftritten St. Paulis fiel stets ein Treffer in der ersten Halbzeit.

Statistik-Fakten und mögliche Matchwinner

Beide Teams stellen die momentan torärmsten Offensivreihen der Liga: St. Pauli traf 23-mal, Gladbach erzielte in der Rückrunde lediglich fünf Tore. Kopfballstärke bleibt dennoch ein Gladbacher Markenzeichen – 25 Prozent der 28 Saisontore entstanden per Kopf, Ligabestwert. St. Pauli kommt auf 48 Prozent Standardtore, ebenfalls Spitze.

Bei den Hausherren hat Haris Tabaković in 36 Prozent seiner Einsätze getroffen; außerdem gewann Gladbach die vergangenen drei Heimspiele, wenn Kō Itakura dort per Kopf erfolgreich war.

Youngster Wael Mohya wurde letzte Woche mit 17 Jahren und zwei Monaten zum jüngsten Gladbacher Bundesliga-Torschützen aller Zeiten – ein weiterer Treffer würde ihn zum zweitjüngsten Doppel-Torschützen der Ligahistorie machen.

Defensiv lassen die Hamburger durchschnittlich 19,2 gegnerische Pässe außerhalb des eigenen Drittels zu, ehe sie eingreifen (höchster PPDA-Wert der Liga); Gladbach folgt mit 16,3 als viertschwächster Wert – ein Indiz dafür, dass am Freitag vor allem Umschaltmomente und Standardsituationen den Ausschlag geben könnten.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BMG gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

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