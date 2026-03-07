Bundesliga heute: Mainz - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.03.2026 • 12:20 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag (07. März 2026, 15:30 Uhr) rollt der Ball in der MEWA Arena, wenn der 1. FSV Mainz 05 den VfB Stuttgart zum Duell am 25. Bundesliga-Spieltag erwartet. Auf der Mainzer Bank sitzt Trainer Urs Fischer, während beim VfB Sebastian Hoeneß die Kommandos gibt.

Beide Klubs gehen mit unterschiedlichen Vorzeichen in das Aufeinandertreffen, doch sowohl für die Rheinhessen als auch für die Schwaben zählt in der entscheidenden Saisonphase jeder Zähler.

Mainz - Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Stuttgarter Auswärtsmuster: Viele Tore, frühe Treffer, wenig Karten

Der VfB reist mit einer offensivfreudigen Auswärtsserie an den Rhein. In den letzten fünf Partien in der Fremde fielen stets mindestens drei Treffer, und in allen sechs jüngsten Auswärtsspielen traf Stuttgart nach der Pause erneut. Zudem klingelte es in jeder der vergangenen sechs VfB-Begegnungen bereits vor dem Halbzeitpfiff, in vier Spielen waren dabei vor der Pause sogar mehr Tore zu verzeichnen als im zweiten Durchgang.

Auffällig ruhig bleibt es indes in Sachen Disziplin: In den letzten sechs Liga-Auswärtsauftritten der Schwaben wurden jeweils weniger als vier Gelbe Karten gezückt.

Bilanz, Prömel-Gerüchte und das Duell im Blick

Historisch betrachtet hatte Mainz zuletzt einen schweren Stand gegen Stuttgart: Nur eine der vergangenen fünf Direktduelle – und ebenfalls lediglich eines der letzten fünf Heimspiele – entschied der FSV für sich. Dazu kassierten die Rheinhessen in ihren vier jüngsten Heimaufeinandertreffen gegen den VfB jeweils die erste Karte des Spiels.

Bei den Gästen sorgt derweil ein mögliches Sommer-Transfercoup für Schlagzeilen: Laut Sky steht Hoffenheims Mittelfeldmotor Grischa Prömel vor einem ablösefreien Wechsel zum Pokalsieger, der ihm offenbar einen Vertrag bis 2029 und einen Platz unter den Topverdienern anbietet. Ungeachtet aller Gerüchte tritt der VfB die Reise nach Mainz mit breiter Brust an – aktuell liegt Stuttgart gemeinsam mit der TSG Hoffenheim bei 46 Punkten und mischt damit im Rennen um die Champions-League-Plätze mit.

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird M05 gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1.