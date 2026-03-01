Bundesliga heute: Stuttgart - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 01.03.2026 • 15:00 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag (1. März 2026, Anstoß 15:30 Uhr) empfängt der VfB Stuttgart den VfL Wolfsburg in der heimischen MHPArena – und Trainer Sebastian Hoeneß sitzt dabei zum 100. Mal in einem Bundesligaspiel für die Schwaben auf der Bank.

Damit übertrifft er alle seine Vorgänger seit Felix Magath, der zwischen 2001 und 2004 auf 114 Liga-Partien kam. Mit 1,81 Punkten pro Spiel liefert Hoeneß zugleich den besten Punkteschnitt der Klubhistorie. Die aktuelle Ausbeute von 43 Zählern nach 23 Runden bedeutet für den VfB die drittbeste Zwischenbilanz des 21. Jahrhunderts und untermauert den sportlichen Aufschwung unter dem 43-Jährigen.

Stuttgart - Wolfsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Die Gastgeber verloren nur eines ihrer vergangenen zehn Bundesliga-Partien (sechs Siege, drei Remis) und treffen seit acht Ligaspielen verlässlich nach der Pause. In den letzten fünf VfB-Pflichtspielen fielen stets mindestens drei Treffer, und sämtliche der jüngsten fünf direkten Duelle mit Wolfsburg endeten ebenfalls torreich.

Anders die Wölfe: Unter Trainer Daniel Bauer blieb der VfL in den ersten sechs Rückrundenpartien sieglos, hat nach 23 Partien nur 20 Punkte auf dem Konto – so wenig wie noch nie in der Bundesliga-Historie des Klubs – und kassierte in jedem der vergangenen 16 Ligaspiele mindestens ein Gegentor.

Update (15:00 Uhr): Die Aufstellungen Stuttgart - Wolfsburg sind da

VfL Wolfsburg: Kamil Grabara, Moritz Jenz, Saël Kumbedi, Jeanuël Belocian, Konstantinos Koulierakis, Yannick Gerhardt, Lovro Majer, Adam Daghim, Pharell Hensel, Christian Eriksen, Mohammed Amoura

VfB Stuttgart: Alexander Nübel, Ramon Hendriks, Finn Jeltsch, Luca Jaquez, Atakan Karazor, Angelo Stiller, Chris Führich, Jamie Leweling, Ermedin Demirovic, Deniz Undav, Bilal El Khannouss

Offensivpower versus Defensivprobleme: Demirović und Undav im Blickpunkt

Ermedin Demirović hat in jedem der letzten drei Heimauftritte des VfB getroffen, zuletzt aber gleich dreimal den VAR-Schock erleben müssen – seine vermeintlichen Treffer wurden aberkannt. Sturmpartner Deniz Undav steuerte seit dem 8. Spieltag 13 Tore bei und knackte jüngst in nur 76 Ligaeinsätzen die 40-Treffer-Marke, ein Wert, den beim VfB zuvor nur Fredi Bobic so schnell erreichte.

Auf Wolfsburger Seite spricht die Statistik klar gegen defensive Stabilität: 49 Gegentore bedeuten einen Negativrekord zu diesem Zeitpunkt, dazu ist der Klub Ligaspitzenreiter bei verursachten Elfmetern (neun). 15 Gegentreffer in der Schlussviertelstunde unterstreichen die Schwierigkeiten, eine Führung ins Ziel zu bringen – 23 Punkte wurden bereits nach Vorteil verspielt.

Terminsorgen in Stuttgart, Unruhe in Wolfsburgs Führungsetage

Während der VfB sportlich glänzt, droht hinter den Kulissen ein Spielplan-Puzzle: Nach dem 4:1 im Europa-League-Playoff gegen Celtic Glasgow könnte ein weiterer internationaler Coup mit Achtel- und möglichem Viertelfinale zu drei Partien in sechs Tagen führen – inklusive Bundesliga-Gastspiel beim FC Bayern und DFB-Pokal-Halbfinale gegen den SC Freiburg. Beim VfL Wolfsburg beschäftigt man sich derweil mit Zukunftsfragen: Trotz öffentlichem Rückhalts von Geschäftsführer Peter Christiansen steht Coach Daniel Bauer nach der anhaltenden Talfahrt unter Beobachtung, im Aufsichtsrat soll sogar eine spektakuläre Rückkehr von Meistertrainer Felix Magath diskutiert werden.

Wird VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird VFB gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1.