Bundesliga heute: Union - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 08.03.2026 • 14:30 Uhr Der 1. FC Union Berlin empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Stadion Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 08. März 2026, rollt der Ball ab 17:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei, wenn der 1. FC Union Berlin den SV Werder Bremen empfängt. Bei den Köpenickern nimmt Steffen Baumgart auf der Bank Platz, während auf der gegenüberliegenden Seite Daniel Thioune die Grün-Weißen betreut.

Beide Teams stecken vor dem 25. Spieltag im Tabellenmittelfeld fest und wollen ihren jüngsten Negativserien ein Ende setzen. Eine ausverkaufte Alte Försterei sorgt wie gewohnt für stimmungsvolle Rahmenbedingungen.

Union - Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Die Eisernen konnten nur eines ihrer vergangenen fünf Bundesliga-Spiele für sich entscheiden, zudem kassierten sie in den letzten beiden Partien bereits vor der 20. Minute die erste Gelbe Karte.

Personell rückt Rani Khedira ins Blickfeld: Der 32-Jährige darf nach seinem Verbandswechsel künftig für Tunesien auflaufen, was ihm spürbaren Auftrieb verschafft. Ob Baumgart den erfahrenen Sechser am Sonntag von Beginn an bringt, bleibt eine der spannendsten Personalfragen.

Werder Bremen reist mit ähnlicher Bilanz an

Auch die Bremer konnten in den zurückliegenden fünf Bundesligapartien lediglich einen Sieg einfahren. Trainer Thioune sieht sein Team trotz der durchwachsenen Resultate in einzelnen Spielphasen stabil, muss jedoch weiterhin an der Chancenverwertung arbeiten.

Besonders im Umschaltspiel setzt Bremen auf Geschwindigkeit – ein Ansatz, der gegen Union vor allem über die Außen zum Tragen kommen soll. In der Defensive strebt Werder nach mehr Kompaktheit, um frühe Gegentreffer wie zuletzt zu vermeiden.

Direkter Vergleich und mögliche Schlüsselduelle

Im direkten Aufeinandertreffen beider Traditionsklubs spricht die jüngere Bilanz für die Gäste: Union gewann nur eines der letzten fünf Pflichtspiele gegen Werder. Baumgart dürfte daher besonderes Augenmerk auf die Innenverteidigung legen, um den grün-weißen Zielspieler in der Spitze zu neutralisieren.

Auf der anderen Seite könnte Unions Flügelspiel entscheidend werden, zumal die Berliner in Heimspielen häufig über ihre Außenbahnpräsenz zum Erfolg kommen. Beide Trainer werden zudem ein wachsames Auge auf die Disziplin ihrer Teams haben – nicht zuletzt, weil Union zuletzt zu frühen Verwarnungen neigte.

Wird 1. FC Union Berlin gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCU gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Union Berlin gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1.