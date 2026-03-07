Bundesliga heute: Wolfsburg - HSV LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.03.2026 • 12:40 Uhr Der VfL Wolfsburg empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Beim VfL Wolfsburg steht das Heimspiel gegen den Hamburger SV am heutigen Samstag (07.03.2026, 15:30 Uhr) in der Volkswagen Arena ganz im Zeichen der sportlichen Existenz. Nach dem 0:4 in Stuttgart bestätigte Geschäftsführer Peter Christiansen Daniel Bauer noch eine Chance – der Trainer sitzt also weiterhin auf der Bank, obwohl der Klub seit sieben Partien sieglos ist.

Die internen Querelen um fehlende Disziplin im Kader und die Diskussion, ob der Klub „untrainierbar“ sei, prägen seit Wochen die Schlagzeilen. Obwohl Bauer zu Saisonbeginn mit Erfolgen gegen Union Berlin und St. Pauli kurzzeitig Hoffnung weckte, ist der VfL inzwischen auf Rang 17 abgerutscht.

Die nackten Zahlen unterstreichen die Krise: In den vergangenen 17 Pflichtspielen kassierte Wolfsburg immer mindestens einen Gegentreffer, daheim sind es sogar 19 Partien am Stück. In den letzten vier Wolfsburger Spielen fielen stets mindestens drei Tore, was auf eine wackelige Defensive bei gleichzeitig vorhandener Offensivgefahr hindeutet. Ein weiteres Muster: In den vergangenen 14 Heimauftritten der Niedersachsen klingelte es immer schon vor der Pause, und in den letzten acht Partien in der Volkswagen Arena trafen beide Teams. Dennoch brachte der VfL in diesem Zeitraum nur einen einzigen Heimsieg zustande – ein Alarmsignal vor dem Nordduell.

Hamburger SV unter Merlin Polzin: Nüchterne Analyse trotz Dämpfer

Der Hamburger SV reist mit Trainer Merlin Polzin nach zwei knappen Niederlagen gegen Leipzig (1:2) und Leverkusen (0:1) an, bleibt aber gelassen. In Wolfsburg trifft der Aufsteiger auf einen direkten Konkurrenten, hat mit vier Punkten Vorsprung auf Relegationsrang 16 und sechs Zählern Abstand auf den VfL allerdings noch ein kleines Polster.

Polzin betonte unter der Woche, man habe die Pleiten „ruhig eingeordnet“ und wolle den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Schlüsselspieler Fábio Vieira, mit acht Scorerpunkten Topscorer der Rothosen, soll auch diesmal das Offensivspiel ankurbeln. Allerdings hat der HSV in den vergangenen fünf Auswärtspartien nur einen Sieg geholt – eine Bilanz, die auswärts weiter verbessert werden muss.

Alle Fakten zum Anstoß in der Volkswagen Arena

Angepfiffen wird die Partie um 15:30 Uhr, Schauplatz ist die Volkswagen Arena in Wolfsburg. Während Daniel Bauer um seinen Verbleib beim VfL kämpft, beobachtet Hamburgs Coach Merlin Polzin sein Team nach intensiver Regenerationsphase. Wolfsburg kann sich nicht auf eine sattelfeste Abwehr verlassen, erzielt aber verlässlich Tore in beiden Halbzeiten – zuletzt acht Heimspiele in Folge auch nach der Pause.

Der HSV wiederum reist mit der Erfahrung von nur einem Sieg aus den letzten fünf Auswärtsspielen an, bringt jedoch die spielerische Klasse eines formstarken Vieira mit. Abseits des Männerduells sorgte der Klub aus Niedersachsen in dieser Woche noch mit der Verpflichtung der deutschen Nationalspielerin Giovanna Hoffmann für Schlagzeilen – ein Lichtblick in turbulenten Tagen an der Autostadt.

Wird VfL Wolfsburg gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird WOB gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1.