Bundesliga: Horrorverletzung bei Werder-Profi

SID 26.03.2026 • 16:41 Uhr Keke Topp erleidet im Training eine schwere Knieverletzung.

Saisonaus für Werder Bremens Angreifer Keke Topp: Der 22-Jährige hat im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Eine MRT-Untersuchung ergab den niederschmetternden Befund.

„Für uns, aber auch vor allem für Keke ist das eine bittere Nachricht. Wir werden ihn mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen, um ihn auf seinem langen Weg zu begleiten“, sagte Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer.