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Bundesliga: Horrorverletzung bei Werder-Profi

Horrorverletzung bei Werder-Profi

Keke Topp erleidet im Training eine schwere Knieverletzung.
Keke Topp fällt lange aus
Keke Topp fällt lange aus
© Imago/DeFodi.de/SID/-
SID
Keke Topp erleidet im Training eine schwere Knieverletzung.

Saisonaus für Werder Bremens Angreifer Keke Topp: Der 22-Jährige hat im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Eine MRT-Untersuchung ergab den niederschmetternden Befund.

„Für uns, aber auch vor allem für Keke ist das eine bittere Nachricht. Wir werden ihn mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen, um ihn auf seinem langen Weg zu begleiten“, sagte Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer.

In 20 Bundesliga-Partien in dieser Saison kommt Topp auf ein Tor und eine Vorlage. Werder ist trotz des jüngsten Aufschwungs weiterhin abstiegsgefährdet. Nach der Länderspielpause treffen die Grün-Weißen am 4. April auf RB Leipzig.

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