Bundesliga: Köln-Legende verteidigt Kwasniok - "Das Herz am rechten Fleck"

In den vergangenen Wochen sieht sich Köln-Trainer Lukas Kwasniok zunehmender Kritik ausgesetzt. Nun hat sich mit Pierre Littbarski eine Vereinslegende zur Situation der Geißböcke geäußert und dem 44-Jährigen den Rücken gestärkt.

„Sie spielen gut und holen zu wenig Punkte. Ich glaube, dass Kwasniok das Ding noch schaukelt“, zeigte sich der Weltmeister von 1990 auf SPORT1-Nachfrage am Rande der Kinopremiere von „Ein Sommer in Italien“ zuversichtlich, dass Köln den Klassenerhalt schafft.

FC-Legende wird deutlich: Kwasniok „hat das Herz am rechten Fleck“

Littbarski, der insgesamt über 12 Jahre seiner aktiven Profikarriere beim 1. FC Köln spielte, findet, dass Kwasniok nach wie vor gut zum Verein passe. „Er hat auf alle Fälle das Herz am rechten Fleck“, betonte der gebürtige Berliner.

Darauf angesprochen, ob Kwasnioks Art zu extrovertiert sei, wurde Littbarski deutlich: „Was heißt extrovertiert? Er ist so, wie er ist. Er gibt sich so, wie er ist. Er hat nichts Gestelltes.“

Der 65-Jährige, der selbst viele Jahre als Trainer aktiv war, schätzt an Kwasniok, dass er sich nicht „gestellt“ präsentiere: „Er redet so, wie ihm der Mund gewachsen ist.“

„Nervenspiele“ im Abstiegskampf

Am kommenden Spieltag steht für den 1. FC Köln das rheinische Derby gegen Borussia Mönchengladbach auf dem Programm. Beim Heimspiel am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) trifft das Team von Kwasniok auf einen weiteren abstiegsgefährdeten Traditionsverein.