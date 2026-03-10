Bundesliga: Köln will Steidten als Kaderplaner holen

Moritz Thienen , Manfred Sedlbauer 10.03.2026 • 12:13 Uhr Der 1. FC Köln will seine Führungsetage breiter aufstellen. Dabei nimmt der Klub einen alten Bekannten aus der Bundesliga ins Visier.

Holt der 1. FC Köln einen in der Branche sehr angesehenen Namen zurück in die Bundesliga? Zumindest arbeitet der Effzeh an einer Verpflichtung von Tim Steidten.

SPORT1 kann entsprechende Berichte von Sky und kicker bestätigen: Steidten wurde beim Effzeh eine Direktoren-Rolle angeboten.

Zwischen beiden Seiten gab es bereits konkrete Gespräche. Laut Sky ist zudem ein weiteres Treffen geplant, bei dem weitere Parameter besprochen werden sollen.

Bundesliga: Steidten arbeitete schon für Bremen und Leverkusen

Zuletzt beschäftigten sich offenbar mehrere Vereine mit Steidten. Dem Pay-TV-Sender zufolge lehnte der 46-Jährige jüngst auch Anfragen aus Saudi-Arabien sowie aus der Premier League ab.

Der 46-Jährige wolle demnach wieder in der Bundesliga arbeiten, wo er schon unter anderem als Sportlicher Leiter für Werder Bremen oder als Sportkoordinator für Bayer Leverkusen tätig war.

Seinen bis dato letzten Job im Profifußball übte Steidten bei West Ham United aus, wo er als Technischer Direktor fungierte. Die Zusammenarbeit endete im Februar 2025.