Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Bundesliga: Nächstes Trainer-Aus in Wolfsburg

Nächstes Trainer-Aus in Wolfsburg

Nach Trainer Daniel Bauer muss nun auch Athletik-Coach Christian Clarup beim VfL Wolfsburg vorzeitig seinen Hut nehmen.
Der VfL Wolfsburg steckt tief im Abstiegskampf der Bundesliga. Dieter Hecking soll die Wölfe zum Klassenerhalt führen. Im Interview erklärt er, wie er den Verein retten will.
Maximilian Huber
Nach Trainer Daniel Bauer muss nun auch Athletik-Coach Christian Clarup beim VfL Wolfsburg vorzeitig seinen Hut nehmen.

Die nächste personelle Veränderung beim abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg: Wie die Niedersachsen am Donnerstag bekanntgegeben haben, wurde Athletiktrainer Christian Clarup freigestellt.

Der 43 Jahre alte Däne war seit Juli 2025 als Head of Performance im Trainerteam tätig; bis auf Weiteres übernehmen Fabian Klotz und Thijs Tummers die Verantwortung im Athletikbereich.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Hecking erklärt Maßnahme

Am Sonntag hatte sich der VfL Wolfsburg von Trainer Daniel Bauer und Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen getrennt. Neuer Cheftrainer bei den schwer gebeutelten Niedersachsen ist Dieter Hecking.

Dieser begründete das Aus von Clarup wie folgt: „Da ist sehr viel vorbelastet aus der Vergangenheit, und das spürt man irgendwo in den Abläufen“, erklärte er diese Maßnahme nach erst vier Tagen im Amt. Hecking betonte: „Nichts gegen die Qualität von Christian, aber wir müssen Störfeuer und viel Negatives beiseiteschieben, um auch den Jungs und den Mitarbeitern das Alibi zu nehmen, dass es leistungshemmend wäre.“

Vier Punkte liegt der Klub hinter dem FC St. Pauli, der nach 25 Spieltagen den Abstiegs-Relegationsplatz belegt. Am Samstag feiert Hecking sein Debüt beim Gastspiel in Sinsheim, wenn der VfL bei der TSG Hoffenheim um wichtige Punkte kämpft.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite