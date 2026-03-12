Bundesliga: Nächstes Trainer-Aus in Wolfsburg

Die nächste personelle Veränderung beim abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg: Wie die Niedersachsen am Donnerstag bekanntgegeben haben, wurde Athletiktrainer Christian Clarup freigestellt.
Nächstes Trainer-Aus in Wolfsburg
Der 43 Jahre alte Däne war seit Juli 2025 als Head of Performance im Trainerteam tätig; bis auf Weiteres übernehmen Fabian Klotz und Thijs Tummers die Verantwortung im Athletikbereich.
Hecking erklärt Maßnahme
Am Sonntag hatte sich der VfL Wolfsburg von Trainer Daniel Bauer und Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen getrennt. Neuer Cheftrainer bei den schwer gebeutelten Niedersachsen ist Dieter Hecking.
Dieser begründete das Aus von Clarup wie folgt: „Da ist sehr viel vorbelastet aus der Vergangenheit, und das spürt man irgendwo in den Abläufen“, erklärte er diese Maßnahme nach erst vier Tagen im Amt. Hecking betonte: „Nichts gegen die Qualität von Christian, aber wir müssen Störfeuer und viel Negatives beiseiteschieben, um auch den Jungs und den Mitarbeitern das Alibi zu nehmen, dass es leistungshemmend wäre.“
Vier Punkte liegt der Klub hinter dem FC St. Pauli, der nach 25 Spieltagen den Abstiegs-Relegationsplatz belegt. Am Samstag feiert Hecking sein Debüt beim Gastspiel in Sinsheim, wenn der VfL bei der TSG Hoffenheim um wichtige Punkte kämpft.