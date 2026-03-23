Bundesliga: "Perfekte Woche" - wieder Big Points für Mainz

SID 23.03.2026 • 05:27 Uhr Nach drei Erfolgserlebnissen am Stück adelt Urs Fischer seine Mannschaft. Geschafft sei aber noch nichts.

Nach drei großen Erfolgserlebnissen stand Urs Fischer die Freude ins Gesicht geschrieben. „Es ist die perfekte Woche“, sagte der Trainer des FSV Mainz 05, nachdem seine Mannschaft beim 2:1 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt spät den dritten Sieg innerhalb von sieben Tagen eingefahren hatte.

„Sieg in Bremen, Donnerstag schaffst du Historisches, und zweieinhalb Tage später zeigt die Mannschaft eine solche Leistung. Dafür gebührt ihr ganz großer Respekt“, sagte der Schweizer.

Auch wenn die 05er im Abstiegsrennen Big Points landeten und durch die anschließende Niederlage des FC St. Pauli gegen den SC Freiburg (1:2) sechs Punkte vor der Abstiegszone liegen, gibt sich Fischer noch nicht zufrieden. „Geschafft ist aus meiner Sicht noch gar nichts“, sagte er: „Wenn es rechnerisch durch ist, dass wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben, können wir feiern. So lange müssen wir unserer Linie treu bleiben.“