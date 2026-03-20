Bundesliga: St. Pauli will "guten Lauf fortsetzen"

SID 20.03.2026 • 16:11 Uhr St. Pauli hat eine Serie von sechs ungeschlagenen Bundesliga-Partien am Millerntor vorzuweisen. Das soll auch so bleiben, wenn es nach Alexander Blessin geht.

Mit dem Heimvorteil zum Klassenerhalt: Der FC St. Pauli setzt im engen Rennen um den Ligaverbleib auf die Power im eigenen Stadion. Fünf der acht verbliebenen Bundesliga-Partien bestreiten die Kiezkicker am Millerntor – am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) ist der SC Freiburg zu Gast.

„Es gibt uns ein gutes Gefühl, aber wir sind dadurch nicht in einer Komfortzone“, sagte Trainer Alexander Blessin zu der Mehrzahl an Partien in Hamburg im Endspurt: „Wir haben einen guten Lauf in Heimspielen und wollen das weiter fortführen.“ 16 seiner 24 Punkte hat der aktuelle Tabellen-16. im heimischen Stadion geholt, in der Auswärtstabelle ist St. Pauli Vorletzter.

Blessin: „Müssen ihnen mit voller Energie entgegentreten“