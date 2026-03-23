BVB: Book wird Kehl-Nachfolger

SID 23.03.2026 • 13:45 Uhr Der BVB lässt sich nach der Trennung von Sebastian Kehl keine Zeit. Er holt einen Mann mit exzellentem Auge für Talente aus der 2. Liga.

Aus der saarländischen Provinz in die Champions League: Borussia Dortmund hat Ole Book nur einen Tag nach der Trennung von Sebastian Kehl als neuen Sportdirektor präsentiert. Der frühere Profi kommt vom Zweitliga-Tabellenzweiten SV Elversberg zum BVB, er gilt als Mann mit exzellentem Auge für Talente. Book erhält beim BVB einen Dreijahresvertrag und wird an Sport-Geschäftsführer Lars Ricken berichten.

„Mit Ole Book haben wir unseren Wunschkandidaten für die Position des Sportdirektors zum BVB holen können“, sagte Ricken. „Ich verfolge seine hervorragende Arbeit in Elversberg zunächst als Sportdirektor und zuletzt als Sportvorstand schon lange und bin absolut überzeugt, dass Ole fachlich und menschlich sehr gut zu uns passt.“ Er habe „großes Vertrauen in Ole und seine Expertise, wenn es darum geht, kreative und mutige Ideen auf dem Transfermarkt zu entwickeln“, sagte Ricken.

Book (40), der es als Mittelfeldspieler bis in die 2. Liga geschafft hatte, verantwortete seit 2017 große Teile des Aufstiegs der kleinen SVE aus der Viertklassigkeit bis ans Tor zur Bundesliga. Dabei empfahlen sich Spieler wie der heutige Nationalstürmer Nick Woltemade (Newcastle United) oder Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) für höhere Aufgaben. Younes Ebnoutalib holte der Sportvorstand aus der sechsten Liga und verkaufte ihn ein Jahr später für acht Millionen Euro weiter an Eintracht Frankfurt.

„Borussia Dortmund ist ein besonderer Verein für mich mit einer emotionalen Verbindung seit Kindheitstagen“, sagte Book, der bereits entscheidend Einfluss auf die Planung der kommenden BVB-Saison nehmen soll. Unter anderem stehen weitere Vertragsverhandlungen mit Schlüsselspieler Nico Schlotterbeck an. Die Trennung von Niklas Süle, Julian Brandt und Salih Özcan haben die Dortmunder bereits bestätigt.