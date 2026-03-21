BVB-Fans pfeifen Lothar Matthäus aus: "Habe ich mir erarbeitet"

Justin Schroll 21.03.2026 • 19:02 Uhr Lothar Matthäus verbringt seinen 65. Geburtstag beim Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV. Statt eines schönen Geburtstagsständchens erntet er jedoch Pfiffe. Matthäus reagiert cool, der HSV zeigt sich kreativ.

Unschönes Geburtstagsständchen für eine Legende! Sky-Experte Lothar Matthäus verbringt seinen 65. Geburtstag beim Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger, das sorgt bei den BVB-Fans aber nicht wirklich für Begeisterung.

BVB-Stadionsprecher Norbert Dickel bat das bei weitem noch nicht vollzählige Publikum im Vorlauf darum, für das Geburtstagkind ein Ständchen zu singen. Zunächst stimmten auch viele in seinen Gesang mit ein, doch dann wurden die Pfiffe mit jeder Sekunde lauter.

Während Dickel anmerkte, dass der frühere Bayern-Star „zu lange in München gespielt“ habe, nahm der deutsche Rekordnationalspieler den Moment der Abneigung sportlich und bedankte sich bei den Anwesenden.

Geburtstagskind Matthäus von BVB-Fans ausgepfiffen

„Bayern München ist nicht unbedingt beliebt hier in Dortmund – aber trotzdem an die, die nicht nur gepfiffen, sondern mitgesungen haben, besten Dank“, sagte Matthäus: „Ich bin froh, dass ich heute an meinem Geburtstag beim Topspiel dabei sein darf.“

Später ging er noch einmal auf die Reaktionen der Zuschauer ein: „Auch die Pfiffe der BVB-Fans kann ich verstehen. Am Anfang haben sie gesungen – dann wussten sie, für wen sie singen, und dachten, ok, wir pfeifen mal. Aber das nehme ich gerne an, denn das habe ich mir auch erarbeitet, nicht nur die schönen Worte, sondern auch die Pfiffe.“

Dennoch hatten die Dortmunder nicht nur Pfiffe für ihn im Gepäck, BVB-Coach Niko Kovac überreichte Matthäus eine schwarze Box mit der originalen Eintrittskarte ins Stadion Rote Erde. Zudem bekam er das Dortmunder Sondertrikot, dass an die 100-jährige Geschichte des ehemaligen BVB-Stadions erinnert – natürlich mit der Nummer 65 und seinem Vornamen Lothar auf dem Trikot.

HSV mit kreativen Geschenken für Lothar Matthäus

Etwas Besonderes ließ sich der Hamburger SV einfallen. Trainer Merlin Polzin überreichte dem Geburtstagskind ein HSV-Trikot mit seinem Namen und der passenden Rückennummer 10.

„Es hing auch schon in der Kabine, ganz passend mit der Rückennummer, alles Gute zum Geburtstag“, sagte Polzin und schenkte dem früheren Bayern-Star zudem eine Fotocollage mit diversen Bildern von Matthäus.

„Wir haben ein bisschen was zusammengestellt, das eine oder andere Bild mit HSV-Bezug“, erklärte Polzin. „Du spieltest am häufigsten in der Bundesliga gegen den HSV, das haben wir natürlich noch mal mit verewigt. Im Namen vom HSV noch einmal alles Gute zum Geburtstag, Lothar.“